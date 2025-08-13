به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند ، رضا مردانی دوشنبه شب در بازدید از موکب‌های اربعین در منطقه چذابه بیان کرد: هدف از حضور در این جمع، بازدید از غرفه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان بود که با محوریت «اربعین امام حسینی (ع)» برپا شده است.

وی با تقدیر از هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر منطقه چذابه افزود: اهالی فرهنگ و هنر در این غرفه، با اخلاص و اعتقاد عمیق، آثار هنری خود را به نمایش گذاشته‌اند و اتفاقاتی بسیار زیبا و هنرمندانه رقم زده‌اند، این افراد همچون سال‌های گذشته گرد هم آمده‌اند تا رویدادی بی‌نظیر را در حوزه‌های مختلف هنری، از جمله هنرهای تجسمی، موسیقی و نمایش خلق کنند.

برگزاری ششمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی

مردانی از برگزاری ششمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی خبر داد و تصریح کرد: اداره کل هنرهای نمایشی تمام‌قد از این برنامه حمایت کرده و هرگونه کمک و پشتیبانی را دریغ نخواهد کرد.

برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری در خوزستان

وی با اشاره به فعالیت‌های گسترده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان خاطرنشان کرد: در حوزه نمایش، پنج جشنواره ملی و استانی بسیار مهم در حال برگزاری است و ما در طول سال از این برنامه‌ها به‌صورت شایسته حمایت خواهیم کرد.

مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ در پایان از برنامه‌ریزی برای انعقاد تفاهم‌نامه مشترک بین منطقه آزاد اروند، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و اداره کل هنرهای نمایشی خبر داد و گفت: این همکاری می‌تواند در توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و ارتقا و گسترش هنرهای نمایشی در استان نقش موثری ایفا کند.

بنابراین گزارش، مرزهای چذابه و شلمچه در خوزستان از مسیرهای تردد زائران اربعین حسینی در کشور هستند که هر ساله در آیین باشکوه اربعین حسینی از هزاران زائر عتبات عالیات پذیرایی می‌کنند.

انتهای پیام/