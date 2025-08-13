کوهنورد خرمشهری برای هشتمین بار بر بام ایران ایستاد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، فکاری طی سه روز متوالی، از دو جبهه شمالی و جنوبی، مسیر صعود را پیمود و با دستیابی به ارتفاع ۵۶۱۰ متری این قله، بار دیگر نام خرمشهر و منطقه آزاد اروند را در عرصه کوهنوردی کشور مطرح کرد.

این کوهنورد که پیش‌تر نیز هفت بار قله دماوند را فتح کرده است، هدف از صعود امسال را ادای احترام به شهدای کربلا و انتقال پیام عشق و ارادت به اهل بیت (ع) عنوان کرد و گفت: در این روزهای معنوی اربعین، خواستم پیام وفاداری‌ام به امام حسین (ع) را از بلندترین نقطه ایران به گوش همگان برسانم.

فکاری افزود: شرایط جوی سخت و سرمای شدید مسیر، فرصتی بود تا با توکل به خدا و استقامت، نشان دهم که عشق به امام حسین (ع) مرزی ندارد و حتی در عرصه ورزش نیز می‌توان آن را با افتخار ابراز کرد.

قله دماوند، بلندترین قله ایران و یکی از شاخص‌ترین آتشفشان‌های جهان، در رشته‌کوه البرز و استان مازندران قرار دارد و با ارتفاع ۵۶۷۱ متر، نمادی از عظمت، استقامت و هویت ملی ایرانیان به شمار می‌رود.

