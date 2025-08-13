برگزاری اولین دوره انتخابات نظام پزشکی جزیره کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این نشست به عنوان نقطه آغاز فرآیند تشکیل نظام پزشکی جزیره کیش، نهادی تخصصی و صنفی نقش مهمی در ساماندهی، حمایت و نظارت بر فعالیت‌های جامعه پزشکی دارد.

رئیس بیمارستان کیش به عنوان رئیس هیئت نظارت بر انتخابات نظام پزشکی جزیره گفت: تشکیل نظام پزشکی در جزیره کیش گامی مؤثر در ارتقاء کیفیت خدمات سلامت، حفظ حقوق بیماران و تقویت جایگاه حرفه ای پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و سایر صاحبان پروانه های پزشکی است.

دکترسعید جاودان سیرت افزود: این نهاد بستری برای هم افزایی، شفافیت و تعامل سازنده میان فعالان حوزه سلامت و دستگاه های اجرایی خواهد بود.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات نظام پزشکی جزیره کیش با تاکید بر ضرورت حضور حداکثری جامعه پزشکی، از تمام پزشکان، دندانپزشکان و سایر اعضاء دارای پروانه معتبر دعوت به عمل آورد تا با حضور فعال در این انتخابات، در شکل‌گیری و تقویت نظام پزشکی کیش نقش آفرینی کنند.

وی همچنین در حاشیه این نشست از حضور بیش از ۲۰ نفر از فعالان جامعه پزشکی به عنوان کاندیدای نظام پزشکی خبرداد و یادآور شد: این استقبال چشمگیر، نشان دهنده انگیزه بالا و دغدغه های جامعه پزشکی جزیره کیش برای مشارکت در ساختارهای صنفی و تخصصی است.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات نظام پزشکی در ادامه درخصوص چگونگی بررسی صلاحیت داوطلبان بر اساس ضوابط و شرایط حاکم ، نحوه رسیدگی به اعتراض و ابلاغ رسمی نتایج بررسی صلاحیتها گفت: بررسی صلاحیتها از 15 مرداد ماه 1404 آغاز و جواب نهایی طی مدت 14 روز از مراجع ذیصلاح دریافت خواهد شد.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: اولین انتخابات نظام پزشکی جزیره کیش با مشارکت فعال تمام همکاران و با دقت، صحت و سلامت در زمان مقرر برگزار و نمایندگان جامعه پزشکی، دندانپزشکی و سایر اعضای دارای پروانه فعالیت با اکثریت آراء به نحو شایسته ای انتخاب می شوند.