رشد صادرات مناطق آزاد کشور در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴
صادرات مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور در چهار ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ با رشد ۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از ۳۸۲ میلیون دلار به ۴۰۶ میلیون دلار افزایش یافت.
به گزارش ایلنا، این رشد صادراتی حاصل افزایش توان تولیدی، توسعه زیرساختهای صادراتی، تنوعبخشی به بازارهای هدف و اجرای سیاستهای تسهیلگرایانه تجاری در این مناطق است.
بر اساس این گزارش، نسبت تحقق صادرات چهار ماهه به هدف تعیینشده برای این بازه زمانی، ۶۱ درصد بوده که بیانگر حرکت رو به جلوی مناطق آزاد در مسیر تحقق اهداف سالانه صادراتی است.