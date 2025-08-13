خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رشد صادرات مناطق آزاد کشور در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴

رشد صادرات مناطق آزاد کشور در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴
کد خبر : 1673180
لینک کوتاه کپی شد.

صادرات مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور در چهار ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ با رشد ۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از ۳۸۲ میلیون دلار به ۴۰۶ میلیون دلار افزایش یافت.

به گزارش ایلنا، این رشد صادراتی حاصل افزایش توان تولیدی، توسعه زیرساخت‌های صادراتی، تنوع‌بخشی به بازارهای هدف و اجرای سیاست‌های تسهیل‌گرایانه تجاری در این مناطق است.

بر اساس این گزارش، نسبت تحقق صادرات چهار ماهه به هدف تعیین‌شده برای این بازه زمانی، ۶۱ درصد بوده که بیانگر حرکت رو به جلوی مناطق آزاد در مسیر تحقق اهداف سالانه صادراتی است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور