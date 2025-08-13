ساماندهی جدید مرز شلمچه برای اربعین سال آینده

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، «مهدی مزینانی» معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به همراه جمعی از مدیران، در سفر به منطقه آزاد اروند از روند تردد زائران، خدمات مواکب و زیرساخت‌های مرز شلمچه بازدید کرد.

مزینانی با حضور در یادمان شهدای شلمچه به مقام والای شهدا ادای احترام کرد و سپس در نشست ستاد اربعین سازمان منطقه آزاد اروند حضور یافت. او هدف اصلی این سفر را قدردانی از کارکنان و خادمان زائران دانست و گفت: نگاه فرهنگی جامع و قدرتمندی در این سازمان حاکم است که خدمت‌رسانی به زائران را تسهیل کرده است. وی همچنین پیام سلام و تقدیر دکتر مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، را به کارکنان ابلاغ کرد.

در این نشست، «جبار سالم‌پور» معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند، از تشکیل ۱۴ کمیته تخصصی با مشارکت ۵۰۰ نفر از کارکنان خبر داد که از مدت‌ها قبل برای خدمت‌رسانی به زائران فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

«هادی آبیار» مسئول کمیته روابط عمومی و اطلاع‌رسانی، حضور خبرنگاران عراقی در مرز شلمچه و بازدید آنان از خدمات را بخشی از دیپلماسی فرهنگی میان دو کشور دانست و گفت: این همکاری‌ها شناخت متقابل و تعامل رسانه‌ای را تقویت کرده است. همچنین اصحاب رسانه منطقه آزاد اروند نیز برای بازدید از مواکب شلمچه عراق اعزام شدند که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و فضای مجازی عراق داشت.

در ادامه، «افشار غلامی افکار» رئیس کمیته ایمنی و آتش‌نشانی، به اقدامات ارتقای ایمنی مواکب و آموزش موکب‌داران اشاره کرد. «حسین قانعیان» رئیس کمیته فرهنگی نیز از برگزاری برنامه‌های فرهنگی با محوریت مهدویت، نماز و اربعین حسینی و اجرای نمایش‌های حماسی خبر داد و افزود: برنامه کاربردی «زائریاب» برای راهنمایی زائران راه‌اندازی شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، «مصطفی خانزادی»، ضمن قدردانی از کارکنان در شرایط جوی سخت، گفت: اربعین سال آینده باید مردمی‌تر برگزار شود و نقش دولت بر توسعه زیرساخت‌ها متمرکز باشد تا ظرفیت‌های پایدار ایجاد شود. وی از بازطراحی و جانمایی پایانه مرزی شلمچه، ایجاد فضاهای مناسب‌تر و بازارایی کامل این پایانه برای اربعین آینده خبر داد.

پس از این نشست، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و مدیران منطقه آزاد اروند با اقامه نماز جماعت در پایانه مرزی شلمچه، از مواکب و روند خدمت‌رسانی به زائران بازدید کردند.

