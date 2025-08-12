به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، رحمت‌نژاد با اشاره به اهمیت استراتژیک این اقدام گفت: «بارگیری این محموله از زغال‌کُک با هدف حمل به ایستگاه سلماس انجام شده است.

این عملیات آزمایشی، نشان‌دهنده ظرفیت بالای بندر کاسپین جهت جذب، بارگیری و حمل‌ونقل ریلی انواع کالاهای صنعتی و تولیدی است که می‌تواند نقش مهمی در تسهیل مبادلات تجاری و صنعتی ایفا کند و همچنین نقطه عطفی در توسعه حمل‌ونقل ریلی کالا در منطقه شمال کشور به شمار می‌رود و پتانسیل بالای بندر کاسپین را در زمینه لجستیک صنعتی به نمایش می‌گذارد.

تداوم و گسترش در صورت رضایتمندی

مدیرکل راه‌آهن شمال۲ در ادامه افزود: «در صورت رضایتمندی صاحب کالا از این عملیات آزمایشی و همچنین مقرون به صرفه بودن تعرفه‌های حمل‌ونقل ریلی، جابجایی این کالا از طریق خطوط ریلی قابلیت تداوم و گسترش خواهد داشت.

این امر می‌تواند منجر به افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی در جابجایی کالاهای صنعتی و کاهش بار ترافیکی جاده‌ها شود.»

نقش‌آفرینی در توسعه اقتصادی منطقه

رحمت‌نژاد ضمن قدردانی از همکاری بخش‌های مختلف در اجرای موفق این طرح آزمایشی، تأکید کرد: «امیدواریم با حمایت‌های بیشتر از سوی متولیان و همچنین تعدیل تعرفه‌ها، بتوانیم سهم ریلی حمل کالا در منطقه را به نحو چشمگیری افزایش دهیم و گامی مؤثر در جهت توسعه اقتصادی پایدار استان و کاهش آلایندگی‌ها و تصادفات جاده‌ای برداریم.»

این عملیات آزمایشی، نویدبخش آینده‌ای روشن برای حمل‌ونقل ریلی در استان گیلان و رونق بیشتر بندر کاسپین به عنوان یک قطب لجستیکی مهم در شمال کشور است.

انتهای پیام/