گامی مهم در توسعه حملونقل ریلی کالا
برای نخستین بار: آغاز بارگیری آزمایشی زغالکُک در بندر کاسپین
رحمت رحمتنژاد، مدیرکل راهآهن شمال۲،از آغاز عملیات بارگیری آزمایشی محموله زغالکُک در بندر کاسپین خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، رحمتنژاد با اشاره به اهمیت استراتژیک این اقدام گفت: «بارگیری این محموله از زغالکُک با هدف حمل به ایستگاه سلماس انجام شده است.
این عملیات آزمایشی، نشاندهنده ظرفیت بالای بندر کاسپین جهت جذب، بارگیری و حملونقل ریلی انواع کالاهای صنعتی و تولیدی است که میتواند نقش مهمی در تسهیل مبادلات تجاری و صنعتی ایفا کند و همچنین نقطه عطفی در توسعه حملونقل ریلی کالا در منطقه شمال کشور به شمار میرود و پتانسیل بالای بندر کاسپین را در زمینه لجستیک صنعتی به نمایش میگذارد.
تداوم و گسترش در صورت رضایتمندی
مدیرکل راهآهن شمال۲ در ادامه افزود: «در صورت رضایتمندی صاحب کالا از این عملیات آزمایشی و همچنین مقرون به صرفه بودن تعرفههای حملونقل ریلی، جابجایی این کالا از طریق خطوط ریلی قابلیت تداوم و گسترش خواهد داشت.
این امر میتواند منجر به افزایش سهم حملونقل ریلی در جابجایی کالاهای صنعتی و کاهش بار ترافیکی جادهها شود.»
نقشآفرینی در توسعه اقتصادی منطقه
رحمتنژاد ضمن قدردانی از همکاری بخشهای مختلف در اجرای موفق این طرح آزمایشی، تأکید کرد: «امیدواریم با حمایتهای بیشتر از سوی متولیان و همچنین تعدیل تعرفهها، بتوانیم سهم ریلی حمل کالا در منطقه را به نحو چشمگیری افزایش دهیم و گامی مؤثر در جهت توسعه اقتصادی پایدار استان و کاهش آلایندگیها و تصادفات جادهای برداریم.»
این عملیات آزمایشی، نویدبخش آیندهای روشن برای حملونقل ریلی در استان گیلان و رونق بیشتر بندر کاسپین به عنوان یک قطب لجستیکی مهم در شمال کشور است.