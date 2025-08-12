تمهیدات لازم برای بازگشت زائران اربعین در مرز شلمچه فراهم شد
جلسه قرارگاه اربعین حسینی(ع) با حضور ولیاله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، و شاهین هاشمی، فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر، در سالن جلسات پایانه مسافری مرز شلمچه برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، ولیاله حیاتی با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران اربعین، تأکید کرد: «تمام دستگاههای اجرایی باید بهگونهای عمل کنند که زائران بدون هیچگونه مشکل و با سهولت کامل به داخل خاک کشور بازگردند.»
وی از نصب تابلوهای راهنمای مسیر در پایانه و پارکینگها برای هدایت بهتر زائران خبر داد و گفت: «این اقدام به کاهش سردرگمی و تسهیل بازگشت زائران کمک خواهد کرد.»
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان همچنین اعلام کرد: «۱۰ دستگاه اتوبوس برای انتقال اتباع فاقد مجوز قانونی به اهواز پیشبینی شده است.»
حیاتی با انتقاد از ضعف پوشش شبکه تلفن همراه در مسیرهای منتهی به مرز شلمچه، خواستار رفع سریع این مشکل شد و افزود: «در حدود ۲۰ کیلومتر از مسیر اهواز به سمت خرمشهر، پوشش آنتندهی وجود ندارد و این موضوع میتواند در مواقع اضطراری مشکلساز شود.»