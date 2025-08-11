تأکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند بر تسهیل تجارت دریایی و رفع نواقص زیرساختی
در دیدار دکتر مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با کامبیز مالکیزاده، مدیر بنادر و دریانوردی آبادان و جمعی از مدیران این مجموعه، بر توسعه همکاریها برای رونق اقتصادی، ارتقای زیرساختها و افزایش تابآوری منطقه در شرایط بحران تأکید شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، دکتر خانزادی در این نشست با اشاره به پیوند دیرینه مردم اروند با دریا، تسهیل تجارت خرد بین مردم، رفع نواقص زیرساختی و تقویت سامانههای نرمافزاری و سختافزاری را از اولویتهای کاری سازمان برشمرد و گفت: «تسریع در فرآیند ترخیص کالا علاوه بر رونق اقتصادی، بخشی از الزامات پدافندی منطقه آزاد است. باید با استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی، مسیر واردات و صادرات آسان را هموار کرد.»
وی با تأکید بر لزوم توجه به روشهای جایگزین و پدافندی در حملونقل و تجارت دریایی، افزود: «آمادگی برای شرایط بحرانی و بهروزرسانی مستمر شیوهنامهها، برای حفظ جریان پایدار تجارت در منطقه ضروری است.»
در ادامه، مالکیزاده ضمن قدردانی از رویکرد توسعهمحور سازمان منطقه آزاد اروند، ارتزاق از دریا، جرمزدایی از کسبوکارهای خرد در چارچوب قانون، و بهروزرسانی آییننامهها بهویژه در شرایط بحران را مورد تأکید قرار داد و تجربه «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» را نمونهای از ضرورت وجود دستورالعملهای جامع در شرایط اضطراری دانست.
این دیدار با حضور مدیران بنادر و دریانوردی آبادان برگزار شد و دو طرف بر تداوم جلسات مشترک و استفاده از تمامی ظرفیتهای دریایی و تجاری منطقه برای توسعه پایدار تأکید کردند.