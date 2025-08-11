خبرگزاری کار ایران
بازدید مسئول سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون کشور از موکب شهدای روحانی خوزستان در مرز شلمچه

کد خبر : 1672499
حجت الاسلام والمسلمین محمدی شاهرودی، امروز از موکب شهدای روحانی خوزستان مستقر در مرز شلمچه بازدید به عمل آورده و در جریان فعالیت‌ها و خدمات ارائه شده به زائرین اربعین حسینی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند، امروز از موکب شهدای روحانی خوزستان مستقر در مرز شلمچه بازدید به عمل آوردند. ایشان در این بازدید، ضمن خداقوت به خادمین موکب، از نزدیک در جریان فعالیت‌ها و خدمات ارائه شده به زائرین اربعین حسینی قرار گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین محمدی شاهرودی در حاشیه این بازدید، با اشاره به حضور پرشور زائرین در مسیر اربعین، خدمات ارائه شده توسط طلاب و روحانیون را در موکب‌های مستقر در نقاط مختلف، به‌ویژه در مرزهای کشور، ستودنی و ارزشمند خواند.

وی تاکید کرد: خدمت‌رسانی طلاب و روحانیون به زائرین اباعبدالله الحسین (ع) در این ایام پرشکوه، نمادی از روحیه ایثار، خدمتگزاری و ولایتمداری است که ریشه در آموزه‌های دینی و فرهنگ عاشورایی ما دارد. این عزیزان با تبیین معارف اسلامی، پاسخگویی به سوالات شرعی، اقامه نماز جماعت، و همچنین با حضور فعال در بخش‌های مختلف خدماتی، جلوه‌ای زیبا از وظیفه دینی و انسانی خود را به نمایش گذاشته‌اند.

مسئول سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون کشور افزودند: نقش طلاب و روحانیون در راهنمایی و آرامش‌بخشی به زائرین، به‌ویژه در شرایط خاص پیاده‌روی اربعین، بسیار حائز اهمیت است. آنان با صبر و متانت، و با رویکردی پدرانه و دلسوزانه، در کنار مردم بوده و نیازهای معنوی و فکری آنان را تامین می‌کنند. این خدمات، علاوه بر جنبه اجرایی، دارای ارزش معنوی بی‌بدیلی است که موجب تقویت پیوندهای دینی و فرهنگی در جامعه می‌شود.

ایشان در پایان، ضمن قدردانی از تمامی دست‌اندرکاران و خادمین موکب‌های اربعین، برای زائرین و خادمین این سفر معنوی آرزوی توفیق و قبولی طاعات کردند.

 

