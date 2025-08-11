به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بصره اعلام کرد امسال مراسم اربعین حسینی در حالی برگزار می‌شود که چند روز پیش از آن، عملیات «وعده صادق ۳» با موفقیت انجام شد و پیروان مکتب عاشورا «سیلی محکمی» به رژیم صهیونیستی و آمریکا زدند. به گفته وی، این رخداد جایگاه شیعه را در جهان بیش از پیش آشکار کرد و باعث شده زائران با روحیه‌ای بالا و شاد به زیارت امام حسین(ع) مشرف شوند.

وی با اشاره به بازدید اخیر گروهی از خبرنگاران عراقی از آبادان و مرز شلمچه، بر لزوم تبادل محتوای رسانه‌ای و مستندسازی فعالیت‌های مواکب و خدمات‌رسانی به زائران توسط رسانه‌های دو کشور تاکید کرد و تجربه همکاری مشترک صداوسیمای آبادان و رسانه‌های بصره را نمونه‌ای موفق از این تعامل دانست.

سرکنسول ایران در بصره همچنین از تلاش‌های نیروهای امنیتی، حشد شعبی، ارتش، پلیس و سایر دستگاه‌های مسئول در تامین امنیت و آرامش زائران قدردانی کرد و افزود: بهترین قدردانی از مردم عراق، رعایت مقررات و قوانین داخلی این کشور از سوی زائران است.

وی در پایان با اشاره به کاهش تدریجی ورودی زائران و افزایش خروجی‌ها، از زائران خواست سفر خود را کوتاه‌تر کنند تا دیگر مشتاقان نیز فرصت حضور در این آیین بزرگ را داشته باشند.

انتهای پیام/