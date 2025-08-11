به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند؛ در مسیر حرکت به سوی نقطه صفر مرزی، مواکب مردمی از دو سوی ایران و عراق صف کشیده‌اند و بوی نان تازه، صدای نوحه و دست‌های پر از چای و خرما، صحنه‌ای آشنا اما همیشه تازه می‌سازند.

خبرنگاران در میان این ازدحام، لنزهایشان را به سوی مردان و زنانی می‌گیرند که با کمترین امکانات، بیشترین محبت را نثار زائران می‌کنند.

این در حالی است که زائران در کوتاه‌ترین زمان از گیت‌های مرزی شلمچه عبور می‌کنند چراکه در اینجا تمام زیرساخت‌های رفاهی، بهداشتی و درمانی شبانه‌روز فعال‌اند و به گفته مسئولان خوشبختانه کمبودی وجود ندارد.

از طرفی دیگر نیز امسال هماهنگی دستگاه‌های خدمات رسان مثال‌زدنی است، از خدمات رسانی شهرداری های آبادان و خرمشهر و شهرداری‌های معین، مدیریت بهداشت، و حمل‌ و نقل تا کنترل گذرنامه و خدمات پزشکی و … همه چیز در بالاترین سطح ارائه می‌شود.

حضور نیروی‌های نظامی و انتظامی برای تامین امنیت و نحوه خدمات رسانی مناسب آنها به زائران هم جلوه‌ای ویژه به این پیاده روی عظیم زائران اربعین حسینی داده است.

خدماتی همچون بیمارستان صحرایی، موکب، محل‌های استراحت و تأمین امنیت مسیر، بخشی از اقداماتی است که نیروهای نظامی و انتظامی نیز با افتخار از آن سخن می‌گویند و با تمام وجود به زائران خدمت می‌کنند.

این مأموریت تنها ثبت تصویرها و نوشتن گزارش‌ها نیست

خبرنگاران، اربعین را پلی برای گفت‌وگوی فرهنگی جهانی می‌دانند و آئینی که فراتر از مذهب، زبان و ملیت و پیام مشترکی از عشق، همبستگی و ایثار را به رخ دنیا می کشاند.

مهم‌ترین بخش این ماموریت رسانه‌ای، انتقال پیام اربعین به جهان است

علی‌رغم تمام تلاش‌ها و اقداماتی که امسال در مرز شلمچه صورت پذیرفت، نباید از این اقدام و هماهنگی برون مرزی برای حضور خبرنگاران در آن سوی مرز گذشت، چرا که این باعث شد تا گزارش‌های مکتوب و تصویری خبرنگاران از این رویداد فرهنگی مذهبی به جهان مخابره شود که جا دارد از این اقدام تقدیر و تشکر کرد.

اربعین تنها یک آئین مذهبی نیست، بلکه نمایش بی‌نظیری از همبستگی، مقاومت و کرامت انسانی است

خبرنگاران باور دارند که اربعین فقط یک آئین مذهبی نیست، بلکه نمایش بی‌نظیری از همبستگی، مقاومت و کرامت انسانی است و تصاویری که این روزها ثبت می‌شوند، فرداها می‌تواند در رسانه‌های بین‌المللی روایت‌گر داستانی باشد که مرز نمی‌شناسد.

نخستین اعزام خبرنگاران ایرانی به مرز شلمچه عراق، یک اقدام راهبردی از سوی سازمان منطقه آزاد اروند است، چراکه اهالی رسانه می توانند روایت واقعی اربعین را نه از زبان ناظران دور، بلکه از دل صحنه و در کنار خادمان و زائران به جهان منتقل کنند.

همچنین این گزارش‌ها می‌توانند تصویر دیگری از خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی در ایران و عراق، فراتر از کلیشه‌های رسانه‌ای، به افکار عمومی جهان ارائه دهند.

مرز شلمچه این روزها تنها یک گذرگاه نیست، میدان تلاقی انسانیت و ایمان است

یکی از جلوه‌های باشکوه در مرز شلمچه عراق، نصب تصاویر رهبر معظم انقلاب، شهدای مقاومت «سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس»، شهدای خدمت در راس آنها شهید جمهور آیت الله «سید ابراهیم رئیسی» و همچنین «شهدای اقتدار» در جنگ ۱۲ روزه و استفاده از ماکت موشک‌های ایرانی بود که نمونه ای از تشکر عراقی ها از مقامات و مردم ایران در مسیر پیاده روی زائران و مواکب حسینی را نشان می‌داد.

خبرنگاران در گرمای هوای طاقت‌فرسا، شرجی و گرد و غبار مسیر را به جان خریدند و سفیران بی‌پرچم اما پر رسالت شدند تا پیام «عشق، خدمت و وحدت» را به جهانیان مخابره کنند.

انتهای پیام/