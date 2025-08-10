بازدید معاون اقتصادی کیش از پروژههای صنعتی و غیر صنعتی
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد کیش، در ادامه سلسله بازدیدهای میدانی خود، از دو پروژه غیرصنعتی و دو واحد صنعتی جزیره بازدید و روند اجرای آنها را بررسی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، مسعود نیکافروز، در ادامه بازدیدهای میدانی بهمنظور پیگیری روند فعالیتها، ارزیابی میزان پیشرفت فیزیکی پروژهها، شناسایی موانع موجود و برنامهریزی برای توسعه صادرات محصولات تولیدی، امروز از دو مجموعه سرمایهگذاری غیرصنعتی و دو واحد صنعتی فعال در جزیره بازدید کرد.
نیکافروز در حاشیه این بازدیدها اظهار داشت: در بخش سرمایهگذاری غیرصنعتی، دو هتل شاخص جزیره مورد بازدید قرار گرفت. خوشبختانه هر دو پروژه پیشرفت قابل توجهی داشتهاند.
یکی از این هتلها با بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی، طبق برنامه مقرر است تا پایان سال به بهرهبرداری برسد. هتل دوم که در مرحله اجرای سقف طبقه ششم قرار دارد، باید تا پایان سال عملیات اسکلتسازی آن تکمیل و وارد مرحله سفتکاری شود تا به مجموعه سرمایهگذاریهای جزیره افزوده گردد.
وی ادامه داد: در حوزه صنعتی، نخست از مجموعه ای که در زمینه تولید سیستمهای سرمایشی فعالیت دارد، مورد بازدید قرار گرفت که مقرر شد این مجموعه موضوع صادرات محصولات خود را بهطور جدی پیگیری کند تا در آینده نزدیک شاهد حضور تولیدات کیش در بازارهای بینالمللی باشیم.
همچنین، یک واحد فعال در حوزه تولید محصولات آرایشی و بهداشتی نیز بازدید شد که مسئولان آن آغاز روند صادرات را در دستور کار قرار دادند تا محصولات این مجموعه نیز به خارج از کشور صادر شود.
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد کیش در پایان تأکید کرد: در جریان این بازدیدها، مشکلات و مسائل سرمایهگذاران نیز مطرح شد که در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و اقدامات لازم برای رفع آنها انجام خواهد شد.