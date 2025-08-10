خانه



مناطق آزاد ۱۹ / ۰۵ / ۱۴۰۴ - ۱۴:۲۴:۲۷

فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار برای احداث نیروگاه خورشیدی در بندر تجاری کیش

شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش، به منظور توسعه کسب‌وکارهای مرتبط و تحقق اهداف زیست‌محیطی، فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه‌گذار برای اجرای طرح احداث نیروگاه خورشیدی در بندر تجاری کیش را منتشر کرد.