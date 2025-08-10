فراخوان عمومی جذب سرمایهگذار برای احداث نیروگاه خورشیدی در بندر تجاری کیش
شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش، به منظور توسعه کسبوکارهای مرتبط و تحقق اهداف زیستمحیطی، فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایهگذار برای اجرای طرح احداث نیروگاه خورشیدی در بندر تجاری کیش را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا؛ این پروژه شامل ساخت و بهرهبرداری از نیروگاه خورشیدی با ظرفیت حدود 50000 متر مربع روی سقف سولههای مجتمع انبارهای بندر تجاری کیش است که با روش سرمایهگذاری BOT یا BOLT اجرا خواهد شد.
متقاضیان و سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی میتوانند مدارک خود را تا دو هفته پس از انتشار این آگهی به دفتر مرکزی در جزیره کیش یا دفتر تهران تحویل دهند.
برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد فراخوان به وبسایت tender.kishports.com مراجعه و یا با شماره تلفنهای اعلام شده تماس حاصل فرمایید.