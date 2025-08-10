خبرگزاری کار ایران
انتصاب سرپرست مدیریت اجتماعی و محرومیت زدایی سازمان منطقه آزاد اروند

«مصطفی خانزادی» رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با صدور حکمی«سید محمد سیدی» را بعنوان سرپرست مدیریت اجتماعی و محرومیت زدایی این سازمان، منصوب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، طی حکمی از سوی رئیس هیأت‌ مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند؛ «سیدمحمدسیدی» بعنوان سرپرست مدیریت اجتماعی و محرومیت زدایی این سازمان، منصوب شد.

در حکم صادره از سوی «مصطفی خانزادی» خطاب به «سید محمد سیدی» آمده است؛ به موجب این حکم جنابعالی به عنوان سرپرست مدیریت اجتماعی و محرومیت زدایی منصوب می شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و پیروی کامل از منویات ولی امر مسلمین حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای ( مد ظله العالی) رعایت سلسله مراتب سازمانی و با بهره گیری از تجارب گذشته با انجام مأموریت ها و وظایف محوله بتوانید گام های موثری در جهت رضای خداوند تبارک و تعالی و اجرای موفق مأموریت ها بردارید.

مصطفی خانزادی رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند

 

