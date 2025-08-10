بیست‌ و هفتمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ارومیه با حضور مسئولان ارشد و فعالان اقتصادی منطقه آزاد ماکو برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ در این نشست که با محوریت توسعه اقتصادی شمال‌غرب کشور برگزار گردید، ناصر عتباتی، رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی،حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، حسین مجیدی، دادستان ارومیه، دادستان ماکو، فرمانداران شهرستان‌های ماکو، چالدران، شوط و پلدشت، قاسم کریمی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه و جمعی از فعالان اقتصادی و مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی حضور داشتند.

موضوعات مورد بحث در این جلسه شامل توسعه تجارت فرامرزی، بهبود زیرساخت‌های صادراتی، رفع موانع تولید، تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد منطقه آزاد ماکو بود. فعالان اقتصادی نیز به بیان دغدغه‌ها و چالش‌های پیش‌روی خود پرداختند و خواستار هم‌افزایی بیشتر میان نهادهای اجرایی، قضایی و بخش خصوصی شدند.

قاسم کریمی، رئیس اتاق ارومیه، با اشاره به ظرفیت ژئوپلیتیکی و اقتصادی منطقه آزاد ماکو اظهار داشت: «ماکو به دلیل موقعیت استراتژیک خود در محل تلاقی دو کریدور بین‌المللی شرق-غرب و شمال-جنوب، ظرفیت تبدیل شدن به دروازه تبادلات تجاری با قفقاز، اوراسیا و اروپا را دارد و می‌تواند پیشران توسعه اقتصادی شمال‌غرب کشور باشد.»

وی افزود: «با اختصاص زمین برای ایجاد شهرک لجستیکی تخصصی و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، ماکو می‌تواند به قطب حمل‌ونقل و صادرات کشور تبدیل شود.»

کریمی همچنین به مسیرهای انتقال انرژی از باکو و گرجستان به ترکیه که از مجاورت ماکو عبور می‌کنند اشاره کرد و گفت: «توسعه واحدهای تولید LNG و پالایشگاه‌های متوسط در این منطقه می‌تواند به تقویت اقتصاد انرژی شمال‌غرب کشور کمک کند.»

رئیس اتاق ارومیه از راه‌اندازی نمایندگی ویژه این اتاق در منطقه آزاد ماکو خبر داد و افزود: «این دفتر با هدف ارائه خدمات بهتر به فعالان اقتصادی و تسهیل فرآیندهای اداری، به‌زودی آغاز به کار خواهد کرد.»

وی ضمن تقدیر از حمایت‌های قوه قضاییه و استاندار آذربایجان‌غربی، پروژه‌های مهم زیرساختی همچون راه‌آهن مرند-ماکو و احداث بزرگراه را گامی مهم در توسعه منطقه برشمرد و خواستار تداوم حمایت‌ها برای رفع موانع سرمایه‌گذاری شد.

قاسم کریمی در پایان تأکید کرد: «با همکاری و همدلی نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی، می‌توان افق روشن‌تری برای توسعه منطقه آزاد ماکو ترسیم کرد تا این منطقه به پیشران صادرات، سرمایه‌گذاری و اشتغال در شمال‌غرب کشور تبدیل شود.»

انتهای پیام/