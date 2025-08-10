خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید میدانی رئیس کل دادگستری‌ آذربایجان غربی از ورود زائران اربعین خارجی

بازدید میدانی رئیس کل دادگستری‌ آذربایجان غربی از ورود زائران اربعین خارجی
کد خبر : 1672088
لینک کوتاه کپی شد.

در آستانه اربعین حسینی و با افزایش فعالیت‌های خدماتی در مرز بازرگان، سرپرست فرمانداری ماکو به همراه ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌غربی، حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، دادستان استان و جمعی از مسئولان محلی از موکب‌های مستقر در مرز بازرگان بازدید کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو، در این بازدید، وضعیت خدمات‌رسانی، امکانات رفاهی و اقدامات تدارکاتی برای استقبال از زائران حسینی بررسی شد و مسئولان بر لزوم تسهیل تردد، ارتقاء کیفیت خدمات و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کردند.

 به گفته مدیرعامل این سازمان، از آغاز موج ورود زائران اربعین تاکنون به بیش از ۸ هزار نفر از طریق مرز رسمی بازرگان وارد کشور شده‌اند.

مرز بازرگان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مبادی ورود زائران اربعین در شمال‌غرب کشور، این روزها شاهد همدلی و همراهی دستگاه‌های مختلف اجرایی و قضایی برای خدمت بی‌منت به عاشقان سیدالشهدا (ع) است.

بازدید میدانی رئیس کل دادگستری‌ آذربایجان غربی از ورود زائران اربعین خارجی
بازدید میدانی رئیس کل دادگستری‌ آذربایجان غربی از ورود زائران اربعین خارجی
بازدید میدانی رئیس کل دادگستری‌ آذربایجان غربی از ورود زائران اربعین خارجی
بازدید میدانی رئیس کل دادگستری‌ آذربایجان غربی از ورود زائران اربعین خارجی

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور