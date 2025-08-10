بازدید میدانی رئیس کل دادگستری‌ آذربایجان غربی از ورود زائران اربعین خارجی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو، در این بازدید، وضعیت خدمات‌رسانی، امکانات رفاهی و اقدامات تدارکاتی برای استقبال از زائران حسینی بررسی شد و مسئولان بر لزوم تسهیل تردد، ارتقاء کیفیت خدمات و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کردند.

به گفته مدیرعامل این سازمان، از آغاز موج ورود زائران اربعین تاکنون به بیش از ۸ هزار نفر از طریق مرز رسمی بازرگان وارد کشور شده‌اند.

مرز بازرگان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مبادی ورود زائران اربعین در شمال‌غرب کشور، این روزها شاهد همدلی و همراهی دستگاه‌های مختلف اجرایی و قضایی برای خدمت بی‌منت به عاشقان سیدالشهدا (ع) است.

