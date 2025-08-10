تراز تجاری منطقه آزاد ارس طی هفت ماه گذشته ۷۹ میلیون دلار مثبت است

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، دکتر هادی مقدم‌زاده در جمع خبرنگاران با تقدیر از زحمات رسانه ها، گفت: خبرنگاران چشمان بیدار، گوش های شنوا و زبان گویای مردم و مسئولین هستند و در عصر حاضر که سرعت انتشار اطلاعات بسیار بالاست نقش آنان در تمییز حق از باطل و هدایت افکار عمومی بی بدیل است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد کشور اضافه کرد: متأسفانه عدم اجرای کامل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد باعث شده این مناطق نتوانند به جایگاه واقعی خود دست یابند و برخی رویه‌های دست‌وپاگیر سرزمین اصلی، مجال تحرک را از آنها گرفته است.اگر این قوانین به درستی اجرا می شد مناطق آزاد می توانستند در برون رفت کشور از تنگناهای اقتصادی نقش آفرینی کنند. همچنین اجرای کامل ماده ۶۵ می تواند نقش بسزایی در کاهش بروکراسی اداری ایفا کند و به ارائه خدمات بهینه منجر شود.

وی با اشاره به موانع پیشروی مناطق آزاد گفت: ضروری است نظام حکمرانی مطلوب برای مناطق آزاد تعریف شود و قوانین دست و پاگیر سرزمین اصلی نباید به مناطق آزاد تسری یابد.

رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در ادامه با اشاره به برنامه های اجرا شده از زمان آغاز مسئولیت خود در ارس گفت: با برنامه ریزی های انجام شده در ایام نوروز و ماه رمضان بیش از هزار برنامه اجتماعی، ورزشی، فرهنگی، هنری و مذهبی اجرا شد و منطقه آزاد ارس موفق شد با جذب سه میلیون گردشگر، رتبه اول جذب گردشگر را در بین مناطق آزاد کشور کسب کند.

مقدم زاده افزود: همزمان با برنامه ریزی و اجرای برنامه های اجتماعی و گردشگری، مأموریت های اقتصادی نیز با جدیت پیگیری شد، به طوری که در ارزیابی عملکرد سه ماهه اول سال، منطقه آزاد ارس در تمامی شاخص های ۱۳ گانه اقتصادی رتبه اول را در بین مناطق آزاد کشور به دست آورد.

وی همچنین از جذب ۴۶۲ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری داخلی و ۷۷ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در هفت ماه گذشته خبر داد و گفت: از این میزان، ۲۰۸ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری داخلی و ۴۴ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی محقق شده است که جهشی چشمگیر در سرمایه گذاری های ارس محسوب می شود.

وی همچنین به تراز تجاری مثبت ۷۹ میلیون دلاری و ایجاد اشتغال برای ۶۸۸ نفر در این ایام اشاره کرد و افزود: میزان صادرات در این مدت ۱۸۲ میلیون دلار و واردات ۱۰۳ میلیون دلار بوده است.

مقدم زاده از بهره برداری ۱۶ طرح در هفته دولت خبر داد و گفت: همزمان با هفته دولت ۱۶ طرح صنعتی، کشاورزی، گردشگری و عمرانی با ارزش ۴۲ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری ریالی و ۴۰ میلیون دلار سرمایه گذاری ارزی در منطقه آزاد ارس به بهره برداری خواهد رسید.

رییس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ارس در ادامه به پروژه های انرژی های تجدیدپذیر ارس اشاره کرد و گفت: هفته گذشته بهره برداری از نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی و کلنگ زنی نیروگاه ۴۲۰ مگاواتی در ارس با حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد انجام شد. نیروگاه 420 مگاواتی ظرف شش ماه آینده و نیروگاه ۴۰ مگاواتی همزمان با هفته دولت راه اندازی می شود و با این اقدامات ارس به قطب نیروگاه های خورشیدی تبدیل خواهد شد.

مقدم زاده افزود: همچنین پس از ایام محرم و صفر برگزاری جشنواره های ویژه را برنامه ریزی کرده ایم. همچنین طرح تخصصی کردن مجتمع های تجاری نیز در دستور کار قرار دارد.

مقدم زاده در پایان از همکاری رسانه ها تقدیر کرد و گفت: تلاشمان این بوده است که در خور شان جایگاه منطقه آزاد ارس و ارسوندان و مردم و کشورمان عمل کنیم و اگر توفیقاتی حاصل شده است قسمت عمده آن مرهون هم افزایی و همکاری دستگاه های اجرایی استان و رسانه ها است. بدون حضور و حمایت رسانه ها، معرفی دستاوردها، ظرفیت ها و موفقیت های منطقه آزاد ارس ممکن نخواهد بود.

