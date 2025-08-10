جوابیه سازمان منطقه آزاد اروند در خصوص خبر منتشره مبنی بر استفاده از ۵ خودروی استیجاری در دفتر تهران

به گزارش ایلنا؛ سازمان منطقه آزاد اروند در خصوص خبر منتشره مبنی بر استفاده از ۵ خودروی استیجاری در دفتر تهران جوابیه‌ای صادر کرد که متن این جوابیه به شرح ذیل است:

با سلام و احترام؛

از حساسیت و دقت نظر دلسوزان منطقه نسبت به نحوه مدیریت منابع سازمان منطقه آزاد اروند صمیمانه سپاسگزاریم. قدردان همراهی و نقدهای عالمانه و منصفانه همه عزیزان هستیم. دلگرمیم به دیده‌بانی و مطالبه‌گری فرزندان شریف منطقه و مفتخریم که در مسیر شفافیت و پاسخگویی حرکت می‌کنیم.

نیک می‌دانید دفتر تهران، به عنوان مرکز اصلی تعاملات ملی سازمان، نقشی تعیین‌کننده در جذب سرمایه و حمایت از منافع مردم منطقه ایفا می‌کند؛ و آگاهید که بخش عمده‌ای از آنچه در اروند به بار می‌نشیند در نتیجه‌ی گفت‌و‌شنودها و رایزنی‌های پرشماری است که در وزارت‌خانه‌ها، مجامع و محافل ملی شکل می‌گیرد. در این دفتر، به‌عنوان مرکز تحرک میدانی در تهران، پیش از این تنها یک دستگاه خودروی ایرانی فعال بود و اخیراً، با تصویب هیئت مدیره و در راستای صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری، صرفاً استفاده از دو دستگاه خودروی استیجاری جهت تسهیل حضور اعضای هیئت مدیره و مدیران در جلسات و مذاکرات ملی و اقتصادی تصویب گردید.

لازم به ذکر است که مدیر شرکت توسعه و سایر مدیران سازمان در تهران از خودرو و راننده شخصی استفاده نمی‌کنند و اطمینان می‌دهیم کلیه اقدامات سازمان با هدف رعایت انضباط مالی و کاستن از هزینه‌های مازادی که پیش‌تر مرسوم بوده، انجام می‌شود.

مفتخریم که نسبت به هزینه‌کرد هر ریال سرمایه‌ی مردم، حساس هستید و باشیم، اما نباید فراموش کرد که هدررفت سرمایه در پرداخت کرایه تاکسی یا خودروی استیجاری رخ نمی‌دهد؛ تضییع حقوق عامه و سازمان آنجاست که در برابر دیدگان همه‌ی ما، سرمایه کلان این مردم نجیب در پروژه‌های بزرگی همچون پله‌برقی کنزالمال، تاسیسات آبرسانی مینوشهر، دیوار حفاظتی شهرک صنعتی و… مفقود می‌شود.

بی‌شک میراثی که به آبادان، خرمشهر و سازمان رسیده، نیازمند بازنگری و اصلاح جدی است و اطمینان می‌دهیم سازمان در این مسیر به سهم خود گام‌های مؤثری برداشته و برمی‌دارد؛ اما بپذیریم اگر «روش» را به «نیت» یکدیگر نزدیک‌تر کنیم و توان رصد مشفقانه خود را صرف هدررفت‌های کلان و معنادار نماییم، بهتر می‌توانیم از سرمایه‌های عمومی محافظت کرده و مانع هدررفت میلیاردها تومان منابع منطقه و سازمان شویم.

بی‌شک آنچه مایه دلگرمی است، نیت ما و شما در خدمت به مردم شریف و نجیب آبادان و خرمشهر است؛ که به اولی امیدواریم و به دومی دلگرم.

امید که با پیگیری امیدبخش خیرخواهان هوشمند منطقه و با هم‌افزایی در سایه شفافیت و تعامل، از آلام جامعه بکاهیم و همسفر صدیق راه توسعه و پیشرفت منطقه عزیز اروند باشیم.

با تجدید احترام

روابط عمومی و امور بین‌الملل

سازمان منطقه آزاد اروند

