هشت گام برای توسعه گردشگری خرمشهر

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان، باحضور علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، نشست هم‌اندیشی برای بررسی راهکار‌های رونق گردشگری در شهر‌های آبادان و خرمشهر ظهر امروز ۱۶ مردادماه ۱۴۰۴ در محل اتاق بازرگانی خرمشهر برگزار شد.

در این نشست، شالبافیان از اجرای هشت اقدام برای توسعه گردشگری خرمشهر خبر داد و گفت: این اقدامات در نشست استانی بررسی خواهند شد.

او همچنین از هماهنگی‌های لازم برای صدور مجوز‌ها در مناطق آزاد خبر داد و افزود: اروند نیاز به نشست تخصصی با مدیرعامل سازمان منطقه‌آزاد دارد تا موانع رفع شود.

در این جلسه، فعالان حوزه گردشگری خواسته‌های خود را مطرح کردند؛ از جمله درخواست برای تسهیل تردد خودرو‌های گردشگران خارجی، برقراری پرواز‌های خارجی از فرودگاه بین‌المللی آبادان و ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران برای رونق هتل‌ها و رستوران‌ها.

سالم‌پور، معاون گردشگری سازمان منطقه ‌آزاد اروند نیز از پیگیری مشکلات فعالان این حوزه خبر داد و اعلام کرد: همایش ملی گردشگری سلامت با همکاری وزارت رفاه در مهرماه برگزار خواهد شد.

سید مصطفی موسوی، رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر، نبود شیوه‌نامه شفاف برای ساخت شناور‌های دریایی گردشگری را مانعی برای جذب سرمایه‌گذاران دانست و بر لزوم حمایت از طرح‌های گردشگری تأکید کرد.

مصطفی مطورزاده نماینده مردم خرمشهر در مجلس نیز در این نشست خواستار ثبت‌ملی نهر‌های باقی‌مانده در خرمشهر شد و از منطقه‌آزاد و شهرداری خواست از ظرفیت هتل‌های خرمشهر برای رونق گردشگری استفاده کنند.

او همچنین خواستار پیگیری طرح توسعه اروندرود و برداشتن خاکریز برجامانده از دفاع مقدس شد.

در ادامه علی‌اصغر شالبافیان از ابلاغ جدید دولت برای تسهیل در حوزه گردشگری آبی خبر داد و از پیشرفت برخی طرح‌های گردشگری در خرمشهر در بازدید‌های میدانی روز جاری ابراز رضایت کرد.

انتهای پیام/