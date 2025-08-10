تردد زائران اربعین از خطوط ریلی و دریایی ۱۹ درصد افزایش یافت / شلمچه دومین مرز پرتردد کشور

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، فرزانه صادق‌مالجاورد که در جریان بازدید از پایانه مرزی شلمچه سخن می‌گفت، با تقدیر از تلاش‌های نیروهای نظامی و انتظامی، روحانیان، اصحاب رسانه، موکب‌داران و مردم محلی اظهار داشت: «زائران با وجود سختی‌های سفر هیچ‌گونه مطالبه‌ای ندارند، اما این وظیفه مسئولان است که بهترین خدمات را به آنان ارائه دهند.» وی خوزستان و مرزهای شلمچه و چذابه را به دلیل موقعیت خاص، از نقاط راهبردی کشور برشمرد و افزود: «روابط دوستانه ایران و عراق زمینه‌ساز تردد میلیونی زائران شده است.»

او با اشاره به ارتقای کیفیت حمل‌ونقل جاده‌ای، بهبود زیرساخت‌ها، نصب روشنایی و افزایش ایمنی مسیرهای منتهی به مرزها و توسعه حمل‌ونقل ریلی گفت: «امسال کیفیت خدمات در مرزهای خوزستان نسبت به سال‌های گذشته بهتر شده و شاهد رشد ۱۹ درصدی جابه‌جایی زائران از طریق خطوط ریلی و دریایی بوده‌ایم، به‌ویژه در خرمشهر که استفاده از کشتی‌ها برای انتقال زائران افزایش چشمگیری داشته است.»

صادق‌مالجاورد همچنین از اعزام بیش از ۳۷۷ هزار زائر به نجف از طریق حمل‌ونقل هوایی خبر داد و خاطرنشان کرد: «با همکاری ایرلاین‌ها و نظارت بر نرخ بلیت‌ها، بیش از ۲۷۰ هزار زائر از ۲۶ فرودگاه کشور به مقاصد داخلی و بیش از ۱۳۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم به نجف و بغداد پرواز کرده‌اند.»

وی از افزایش سرعت قطار در محور خرمشهر به شلمچه خبر داد و افزود: «این سرویس به‌صورت رایگان و هر نیم ساعت یکبار در حال انجام است و ظرفیت صندلی‌های ریلی ویژه اربعین به ۴۷۰ هزار صندلی رسیده که تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار زائر از آن استفاده کرده‌اند.»

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر لزوم ارائه خدمات شبانه‌روزی در روزهای باقیمانده تا اربعین و افزایش ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای کاهش فشار بر زائران گفت: «آغاز زودهنگام موج بازگشت امسال باعث کاهش فشار ترافیکی در روزهای اوج خواهد شد.»

او همچنین از زائران خواست: «بلیت‌های هوایی خود را فقط از سایت‌های معتبر خریداری کنند تا با مشکلاتی مانند گران‌فروشی مواجه نشوند» و در پایان از «رشد هشت درصدی تردد زائران در مرز شلمچه نسبت به سال گذشته» خبر داد و هماهنگی همه دستگاه‌ها و همبستگی مردمی را «عامل موفقیت در مدیریت این حماسه عظیم اربعین» دانست.

