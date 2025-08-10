تشریح آخرین وضعیت مرز بینالمللی شلمچه در آستانه اربعین
عبدالرضا سعیدینیا، دبیر ستاد اربعین استان خوزستان، آخرین اقدامات و برنامهریزیها برای مدیریت ترافیک زائران اربعین در مرز شلمچه را تشریح کرد.
وی با اشاره به پیشبینی آغاز پیک سفر زائران از روز دهم تا سیزدهم ماه صفر، اظهار داشت: «تمامی تمهیدات لازم برای پذیرش و مدیریت این حجم گسترده از زائران انجام شده است.»
سعیدینیا افزود: «برای نخستینبار، از روز گذشته آمار ورود خودروها به پارکینگهای مرز شلمچه به بیش از ۸۲۵۰ دستگاه رسیده است. پارکینگ خودرویی شلمچه با وسعت ۹۰ هکتار به طور کامل آمادهسازی شده تا پاسخگوی نیاز ایام اربعین باشد.»
دبیر ستاد اربعین استان خوزستان ادامه داد: «با توجه به ورود حدود ۳۸ هزار خودرو در این مدت، پیشبینیهای لازم برای پارکینگهای جایگزین نیز انجام شده است. یک پارکینگ ۱۷ هکتاری در نظر گرفته شده که در صورت تکمیل ظرفیت آن، پارکینگ جایگزین ۸ هکتاری فعال خواهد شد.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «در صورت تکمیل تمامی ظرفیتها، استفاده از ۳۰ هزار فضای پارکینگ در شهرهای آبادان و خرمشهر نیز پیشبینی شده تا روند پذیرش زائران با مشکلی مواجه نشود.»