آخرین وضعیت تردد و تصادفات در مسیرهای منتهی به مرزهای خروجی اربعین

آخرین وضعیت تردد و تصادفات در مسیرهای منتهی به مرزهای خروجی اربعین
تا ساعت ۸ صبح جمعه ۱۷ مرداد، تعداد ثبت‌نام قطعی در سامانه سماح از مرز ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر عبور کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد یک درصدی را نشان می‌دهد. از این تعداد، ۵۹ درصد مرد و ۴۱ درصد زن هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، ۵۶ درصد زائران مرز مهران را برای خروج انتخاب کرده‌اند. مرز شلمچه با ۲۳ درصد، خسروی با ۱۰ درصد و چذابه با ۷ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. سهم مرزهای هوایی، تمرچین، باشماق و مرزهای دریایی نیز مجموعاً یک درصد است.

از تاریخ ۴ مردادماه تاکنون، بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار زائر از کشور خارج و وارد عراق شده‌اند و تا صبح امروز، ۷۷۶ هزار نفر بازگشته‌اند. بر اساس این گزارش، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر، معادل ۷۰ درصد از کل زائران، همچنان در عراق حضور دارند.

مرز مهران با ۴۶ درصد سهم ترددهای خروجی، پرترددترین مرز کشور است. همچنین، استان‌های کردستان با ۱۸ درصد، ایلام با ۷ درصد و خوزستان با ۲ درصد افزایش تردد، بیشترین رشد را داشته‌اند؛ در حالی که آذربایجان غربی و کرمانشاه به ترتیب با کاهش ۱۹ و ۸ درصدی تردد مواجه شده‌اند.

مجموع تلفات زائران شامل فوتی‌ها و مجروحان، در مقایسه با سال گذشته، ۲۵ درصد کاهش یافته است.

 

