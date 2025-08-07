تأکید سخنگوی دولت بر نقش بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای آموزشی و فناوری کیش
سخنگوی دولت چهاردهم در جریان بازدید از پروژههای عمرانی و دستگاه شبیهساز پرواز فرودگاه کیش، بر اهمیت نقشآفرینی بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای آموزشی و فناوری کشور تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل ازروابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، فاطمه مهاجرانی با حضور در فرودگاه کیش، از پروژههای عمرانی در حال اجرا و دستگاه شبیهساز پرواز بازدید کرد. وی با اشاره به راهاندازی این تجهیزات، مشارکت بخش خصوصی در تأمین نیازهای آموزشی خلبانان کشور را اقدامی ارزشمند دانست و گفت: راهاندازی شبیهسازهای پرواز، علاوه بر کاهش ارزبری، موجب ارتقای دانش فنی و افزایش ارزآوری برای کشور خواهد شد.
مهاجرانی با بیان اینکه جزیره کیش یکی از نقاط راهبردی برای سرمایهگذاری در حوزههای مختلف است، افزود: ظرفیتها و فرصتهای موجود در این منطقه آزاد، بستر مناسبی برای توسعه فعالیتهای نوآورانه و ارتقای خدمات آموزشی و تخصصی فراهم کرده است.
سخنگوی دولت چهاردهم همچنین با تبریک پیشاپیش روز خبرنگار و قدردانی از تلاشهای فعالان رسانهای منطقه آزاد کیش، تصریح کرد: این سفر به دعوت مسئولان منطقه و با هدف ارج نهادن به تلاشهای جامعه رسانهای و بررسی روند اجرای طرحهای عمرانی و آموزشی در جزیره انجام شده است.
وی در پایان، ضمن تقدیر از اهتمام بخش خصوصی و مدیریت منطقه آزاد کیش در پیشبرد پروژههای آموزشی و عمرانی، بر ضرورت تداوم این اقدامات در مسیر رشد و شکوفایی جزیره تأکید کرد.