به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، فاطمه مهاجرانی در آیین گرامیداشت روز خبرنگار که عصر پنج‌شنبه ۱۶ مرداد با حضور محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در سالن اجتماعات هتل آریا باستان برگزار شد؛ ضمن تبریک این روز به اصحاب رسانه، خبرنگاران را به‌عنوان پیام‌آوران بیداری، روشنگری و رکن چهارم دموکراسی دانست و بر ضرورت تقویت جایگاه رسانه در مسیر توسعه پایدار و حکمرانی خوب تأکید کرد.

سخنگوی دولت چهاردهم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه و درگذشتگان این عرصه، حضور خود در جزیره کیش را پاسداشت ارزش‌های خبرنگاری دانست و گفت: دیدار با عزیزانی که پیام‌آوران آگاهی هستند، همواره موجب افتخار و خرسندی است.

مهاجرانی با اشاره به نزدیکی روز مشروطه در۱۴ مرداد و روز خبرنگار در ۱۷ مرداد در تقویم رسمی کشور، خاطرنشان کرد: تقارن این دو مناسبت با فاصله تنها چهار روز، بسیار معنا‌دار است؛ چرا که رسانه‌ها را به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی می‌شناسیم و خبرنگاران نقشی کلیدی در تحقق آرمان‌های مشروطه، مردم‌سالاری و پاسخگویی ایفا می‌کنند.

وی افزود: خبرنگاران در ایجاد فضای آزاد پرسشگری، در نقد منصفانه و در افزایش تاب‌آوری اجتماعی بسیار مؤثرند. این مسئولیت خطیر، نیازمند شجاعت، تعهد به انصاف و التزام به اخلاق حرفه‌ای است که خوشبختانه در میان خبرنگاران کشور ما به‌خوبی دیده می‌شود.

مهاجرانی ادامه داد: خبرنگاران با روشنگری خود، جامعه را به ‌سمت پذیرش خطا، اصلاح‌پذیری و مسئولیت‌پذیری سوق می‌دهند و به فرهنگ‌سازی برای پذیرش اشتباه و جلوگیری از تکرار آن کمک می‌کنند.

سخنگوی دولت چهاردهم همچنین با تأکید بر نقش رسانه‌ها در ارتقای مفاهیم توسعه‌ای، خاطرنشان کرد: توسعه پایدار از دل انسان توسعه‌یافته حاصل می‌شود؛ انسانی که به مفهوم محیط زیست، عدالت اجتماعی و انتقال آگاهی به نسل‌های آینده باور دارد. در این مسیر، رسانه‌ها ابزار آموزش غیرمستقیم و تقویت خرد جمعی هستند.

وی افزود: امروز خبرنگاران نه‌تنها اخبار را منتقل می‌کنند، بلکه از طریق آموزش، آگاهی و هدایت جامعه، در مسیر کاهش خطاهای فردی و ارتقای اندیشه عمومی گام برمی‌دارند. خبرنگار کسی است که به زیور انصاف، عدالت و دغدغه‌مندی برای منافع جمعی آراسته است.

مهاجرانی با قدردانی از اقدامات حمایتی سازمان منطقه آزاد کیش در قبال خبرنگاران، اظهار داشت: اجرای طرح‌هایی همچون بیمه تکمیلی، پیگیری موضوع مسکن و راه‌اندازی سامانه «چشم جزیره » نمونه‌هایی از توجه به دغدغه‌های اهالی رسانه است. این سامانه امکان پیگیری موضوعات به‌صورت منطقه‌محور و بر اساس نیازهای محلی را فراهم می‌سازد.

وی در پایان سخنان خود رسانه‌ها را از ارکان حکمرانی خوب دانست و تصریح کرد: رسانه‌ها از یک‌سو سطح مطالبه‌گری عمومی را ارتقا می‌دهند و از سوی دیگر، مسئولان را به پاسخگویی وادار می‌کنند. خبرنگارانی که به اصول انسانی و اخلاقی پایبند هستند، شایسته‌اند که به‌عنوان بلندگوی جامعه مورد احترام قرار گیرند.