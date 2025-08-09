بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از فرودگاه کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در این بازدید که با هدف ارزیابی وضعیت فعالیت فرودگاه و پیگیری مراحل حل مشکلات گزارش‌شده از سوی کیشوندان و گردشگران انجام شد، مسئولان و مدیران فرودگاه وضعیت موجود را به ‌طور جامع ارائه کرده و اقدامات انجام‌شده برای رفع مشکلات گذشته را تشریح کردند.

معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش، در این خصوص گفت: امروز به همراه مدیرعامل محترم سازمان منطقه آزاد کیش از فرودگاه جزیره زیبای کیش بازدید کردیم تا روند فعالیت و پیشرفت در رفع مشکلات گزارش‌شده از سوی کیشوندان و گردشگران را بررسی کنیم. در این بازدید، برخی نواقص شناسایی و به مدیریت فرودگاه و پیمانکاران اطلاع داده شد تا در سریع‌ترین زمان ممکن اقدامات لازم برای رفع آن‌ها صورت گیرد.

وی در ادامه افزود: هدف این بازدید بررسی وضعیت پیشرفت در رفع مشکلات و تسریع در روند اصلاح نواقص موجود است. ما در تلاشیم تا خدمات فرودگاهی را به بهترین شکل ممکن ارتقا داده و رضایت کیشوندان و مسافران را جلب کنیم.

معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش همچنین خاطرنشان کرد: تمامی نواقص شناسایی‌شده پیگیری خواهند شد و روند رفع آن‌ها به‌طور مستمر ادامه خواهد داشت تا فرودگاه کیش به استانداردهای مطلوب دست یابد.