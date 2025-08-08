پیام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی به مناسبت روز خبرنگار

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد انزلی؛ متن پیام به شرح ذیل است:

۱۷ مرداد، روز بزرگداشت مقام شامخ خبرنگار، فرصتی مغتنم برای تجلیل از تلاش‌های بی‌وقفه و مسئولانه اصحاب رسانه است؛ آنان که با قلم و اندیشه، روشنگر مسیر توسعه، آگاهی‌بخشی و شفافیت در جامعه‌اند.

با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی، روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، عکاسان خبری و فعالان حوزه رسانه ، به‌ویژه عزیزانی که در انعکاس فعالیت‌ها و دستاوردهای منطقه آزاد انزلی نقش‌آفرینی می‌کنند، صمیمانه تبریک عرض می‌نمایم.

بی‌تردید، تلاش‌های ارزشمند شما در روایت واقعیت‌ها، نقد سازنده و همراهی با مسیر توسعه پایدار، سرمایه‌ای گران‌بها برای پیشرفت منطقه و کشور است.

با آرزوی توفیق روزافزون برای شما عزیزان در مسیر آگاهی‌بخشی، امیدآفرینی و خدمت به مردم شریف ایران عزیز.

مصطفی طاعتی مقدم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی

