تیم آراتایل اصفهان بر سکوی قهرمانی لیگ برتر هندبال ساحلی مردان کشور ایستاد
در دیدار فینال دومین دوره لیگ برتر هندبال ساحلی مردان باشگاههای کشور که به میزبانی منطقه آزاد انزلی برگزار شد، دو تیم آراتایل اصفهان و کالنگ هرمزگان به مصاف هم رفتند که در پایان، نماینده اصفهان بود که با برتری برابر حریف خود عنوان قهرمانی این دوره را از آن خود کرد.
آراتایل اصفهان در وقت اول با نتیجه 19 بر 8 و در وقت دوم با نتیجه نزدیک 17 بر 16 کالنگ هرمزگان را شکست داد و قهرمان شد.
بازرگانی آذری نجفآباد نیز در دیدار رده بندی برابر شهرداری بندر انزلی با نتیجه 2 بر صفر به پیروزی رسید و رده سوم را به خود اختصاص داد.
همچنین مجمومرد یزد با برتری 2 بر یک مقابل نوین گیلان عنوان پنجمی را به دست آورد.
رقابتهای مرحله نهایی لیگ برتر هندبال ساحلی مردان باشگاههای ایران از 13 مرداد در مجموعه ورزشگاه ساحلی زنده یاد قایقرانان منطقه آزاد انزلی آغاز شد و شب گذشته با برگزاری دیدارهای فینال و رده بندی به کار خود خاتمه داد.
ردهبندی کامل دومین دوره لیگ برتر هندبال ساحلی مردان باشگاههای کشور به این شرح است:
1- آراتایل اصفهان
2- کالنگ هرمزگان
3- بازرگانی آذری نجفآباد
4 شهرداری بندر انزلی
5- مجمومرد یزد
6- نوین گیلان