تشکیل کارگروه ویژه ارتقای فرهنگی و اجتماعی منطقه آزاد اروند با حضور معاون فرهنگی معاون اول رئیسجمهور
تأکید بر پیوند فرهنگ، توسعه و معیشت در آبادان و خرمشهر
در نشستی با حضور دکتر سید ضیاء هاشمی، معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیسجمهور و جمعی از مقامات ملی، استانی و محلی، کارگروه ویژه ارتقای فرهنگی و اجتماعی منطقه آزاد اروند رسماً تشکیل شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در این نشست که با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، معاونان استاندار، یکی از نمایندگان آبادان در مجلس و مدیران فرهنگی برگزار شد، ظرفیتها و چالشهای فرهنگی و اجتماعی دو شهر آبادان و خرمشهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دکتر هاشمی: ظرفیتهای اروند باید به ثروت و رضایت تبدیل شود
دکتر سید ضیاء هاشمی، با تأکید بر پیشینه تاریخی و فرهنگی منطقه اروند گفت: «همه ما به آبادان دین تاریخی و فرهنگی داریم. این دو شهر بخشی از حافظه زنده مقاومت ملت ایران هستند؛ اما آنگونه که شایسته است، در سیاستگذاریهای کلان دیده نشدهاند. دادههای محرومیت منطقه، هر وجدان بیداری را متأثر میکند.»
او با اشاره به لزوم اقدام همافزا و جدی افزود: «مردم منطقه امروز خود را با گذشته و با کشورهای همسایه مقایسه میکنند. مرور کاستیها دردی را دوا نمیکند؛ باید جهشی عمل کنیم. نماینده ستاد فرهنگی دولت یک روز در هفته در منطقه مستقر خواهد شد و کارگروه ویژه فرهنگی و اجتماعی بهطور فعال آغاز بهکار میکند.»
وی ادامه داد: «توسعه پایدار بدون مشارکت فرهنگی ممکن نیست. پیش از تصویب بودجه، باید تدبیر کرد. دانشگاهها، نخبگان، نهادهای مدنی و رسانهها باید همراه با مدیریت منطقهای، در قالب کمیته راهبردی توسعه، یک مسیر عملی و علمی را پیگیری کنند. نقد لازم است، اما نباید به تضعیف مدیریت منجر شود. بیشک حفظ اعتماد عمومی، جلب مشارکت مردم و شجاعت در تصمیمگیری، رمز موفقیت است.»
خانزادی: کار فرهنگی یعنی ایجاد اشتغال و سرمایه اجتماعی
دکتر مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، گفت: «امروزه در منطقه اروند، کار فرهنگی و اجتماعی بهمعنای ایجاد اشتغال، تقویت سرمایه اجتماعی و بازسازی رابطه مردم با فرایند توسعه است. اگر فرهنگ را از معیشت مردم جدا ببینیم، مسیر را اشتباه رفتهایم.»
او افزود: «فرهنگ مقاومت، پشتوانه تاریخی مردم آبادان و خرمشهر است و همان الگو، امروز باید در قالب برنامههای توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بازتعریف شود. این مهم فقط در سایه پیوند برنامهریزی فرهنگی با نیازهای عینی مردم محقق میشود.»
سالمپور: فرهنگ، زیربنای توسعه اقتصادی منطقه است
جبار سالمپور، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند، نیز گفت: «در منطقه اروند، نگاه ما این است که توسعه اقتصادی بدون توجه به فرهنگ بومی و سرمایه اجتماعی محلی، پایدار نخواهد بود. به همین دلیل، در حوزههایی مانند گردشگری، اشتغالزایی و مشارکت اجتماعی، فرهنگ مبنای طراحی برنامهها بوده است.»
دانشگاه باید پیشتاز مسئولیت اجتماعی باشد
دکتر بختیاری، رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، گفت: «نقش دانشگاه تنها آموزش و پژوهش نیست. در شرایط امروز، دانشگاه باید پیشتاز مسئولیت اجتماعی و شریک راهبردی توسعه فرهنگی و اجتماعی منطقه باشد. در این زمینه ما آمادگی کامل برای همکاری با نهادهای اجرایی و فرهنگی داریم.»
پیرهادی: بسیاری از مشکلات نیاز به بودجه ندارد
خسرو پیرهادی، معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان، گفت: «وظیفه ما تقویت رابطه حسنه دولت و ملت است. بسیاری از مشکلات پیش از آنکه نیاز به ردیف بودجه داشته باشند، با مدیریت قاطع و واحد و همافزایی میدانی قابل حلاند.»
شاهین هاشمی: گرفتار تناقض تولید ثروت و محرومیت هستیم
شاهین هاشمی، معاون استاندار و فرماندار ویژه خرمشهر، گفت: «جنگ، مهاجرت، و گسستهای نسلی زخمهایی بر پیکر خرمشهر و آبادان گذاشتهاند. ما امروز گرفتار تناقض تولید ثروت در کنار تولید محرومیت هستیم. اگر میخواهیم تغییری واقعی اتفاق بیفتد، باید از توانمندسازی محرومان آغاز کنیم و نهضت واقعی مسکن برای نیازمندان را راهاندازی کنیم.»
فضلاللهپور: فرهنگ، پروژه نیست؛ فرآیند است
حبیب الله فضلاللهپور، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان، گفت: «سرانه زیرساختهای فرهنگی در خوزستان نمره قبولی نمیگیرد. اما باید بدانیم که فرهنگ، فقط ساخت سالن و بنا نیست. ما باید ارتقای زیرساختهای معرفتی و تقویت نهادهای مدنی را در اولویت بگذاریم. سند جامع فرهنگی منطقه باید با مشارکت نخبگان تهیه شود.»
مولوی: مهندسی فرهنگی نباید قربانی مدیریت اجرایی شود
سید محمد مولوی، نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، گفت: «مرز، کمربند امنیت و اقتصاد کشور است و باید بهعنوان یک فرصت دیده شود. نمونه آن را در اربعین داریم که عظمتش در مردمی بودن آن است.»
او افزود: «مهندسی فرهنگی یک امرکلان و افقساز است و باید در کنار مدیریت فرهنگی که مسئول تحقق اجرایی آن است، حرکت کند. اگر این دو در تقابل قرار بگیرند، حرکت فرهنگی جامعه دچار اختلال میشود. کارگروه فرهنگی و اجتماعی نباید شعاری یا نمادین باقی بماند. باید تبدیل به سازوکاری مؤثر، پیگیر و چندوجهی برای حل مشکلات منطقه شود.»
برنامههای حمایتی و دیپلماسی فرهنگی
حسین براتی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، گفت:«در حال تدوین بستهای برای دیپلماسی فرهنگی در منطقه هستیم. تقویت سینما بهویژه در آبادان و خرمشهر، توسعه فرهنگسراها، حمایت از انجمنهای فرهنگی و ادبی، و تجلیل از مشاهیر فرهنگی منطقه، از جمله برنامههای اولویتدار ماست.»
اولویت توانمندسازی فرهنگی مددجویان
مهران کریمیان، مدیرکل بهزیستی استان خوزستان، گفت: «توانمندسازی اجتماعی و فرهنگی مددجویان، مستقیماً به کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای کیفیت زیست فرهنگی منطقه کمک میکند. این موضوع نیازمند نگاه توسعهگرا و بینبخشی است.»
در پایان نشست، حاضران بر استمرار جلسات، پیگیری مصوبات و تقویت نقش کارگروه فرهنگی اجتماعی در قالب کمیته راهبردی توسعه منطقه اروند تأکید کردند. همچنین مقرر شد اعتبارات حوزه مسئولیت اجتماعی بهصورت ویژه برای توسعه فرهنگی و اجتماعی آبادان و خرمشهر دیده شود.