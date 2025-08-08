پیام دکتر مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند به مناسبت روز ملی خبرنگار
دکتر مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با تبریک روز خبرنگار و قدردانی از تلاشهای ارزشمند اصحاب رسانه در ارتقا و گسترش آگاهی عمومی، پیامی به این مناسبت صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند ؛ متن پیام دکتر مصطفی خانزادی به شرح ذیل است؛
به نام خداوند دانایی، قلم و گفتوگو
روز خبرنگار، روز تجلیل از آنان است که با قلمی آگاه و نگاهی نقاد، جهان را روایت میکنند و در گردونهی تحولات شتابان، مرز میان واقعیت و هیاهو را پاس میدارند. درود میفرستم به شما خبرنگاران شریف، که در بزنگاههای حساس، بارِ آگاهیبخشی، تحلیل و مطالبهگری را بر دوش میکشید و آیینهی صادق جامعه میشوید.
در منطقه آزاد اروند، در دل شهرهای تاریخساز آبادان و خرمشهر، رسانه نه فقط ابزار انتقال خبر، بلکه رکن چهارم توسعه است. خبرنگاران، ناظران آگاه و وجدانهای بیدار جامعهاند که با «نقد مسئولانه»، «کشف مسئله»، و «بازنمایی صادقانه» واقعیات، ما را در ترسیم مسیرهای بهینه برای خدمترسانی و تعالی یاری میدهند.
نقد، نه تقابل، بلکه تجلی تعهد است؛ نقد منصفانه، چراغ راهِ اصلاح و نشانهی بلوغ گفتوگو در جامعهی توسعهخواه. ما در سازمان منطقه آزاد اروند، بر این باوریم که هر صدای منتقد، فرصتی است برای بازاندیشی؛ و هر پرسش رسانهای، پلی است میان تصمیمسازی و خواست عمومی.
از شما خبرنگارانِ فرهیخته انتظار داریم همچون گذشته، با نگاهی نقادانه اما مسئولانه، همیار ما در پالایش مسیرها، شفافسازی فرآیندها و انعکاس دغدغههای مردم باشید. ما به صداقت شما نیازمندیم؛ همانگونه که به نقدتان، به پرسشتان، و به بازتاب واقعیتها.
شما، وجدان بیدار این سرزمین هستید. توسعه آبادان و خرمشهر، نیازمند همدلی و نیز نقد سازندهی شماست. نقدی که از سر دلسوزی برخیزد و به قصد بهبود و اصلاح، ما را به بازنگری، بازسازی و بازآفرینی سوق دهد.
در این روز خجسته، ضمن تبریک به همه خبرنگاران، دست شما را به گرمی میفشارم و بر نقش بیبدیلتان در راهبری افکار عمومی، شفافسازی و پیشرانی توسعه تأکید میکنم. از شما میخواهیم همچنان، آگاهانه و مسئولانه، در کنار ما بمانید تا با همراهی هم، اروند را در مسیر پیشرفت، تابآورتر، انسانیتر و آیندهنگرتر سازیم.
با احترام
مصطفی خانزادی
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند
۱۷ مرداد ۱۴۰۴