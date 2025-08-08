خبرگزاری کار ایران
English العربیه
پیام دکتر مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند به مناسبت روز ملی خبرنگار

پیام دکتر مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند به مناسبت روز ملی خبرنگار
دکتر مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با تبریک روز خبرنگار و قدردانی از تلاش‌های ارزشمند اصحاب رسانه در ارتقا و گسترش آگاهی عمومی، پیامی به این مناسبت صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند ؛ متن پیام  دکتر مصطفی خانزادی  به شرح ذیل است؛

به نام خداوند دانایی، قلم و گفت‌وگو

روز خبرنگار، روز تجلیل از آنان است که با قلمی آگاه و نگاهی نقاد، جهان را روایت می‌کنند و در گردونه‌ی تحولات شتابان، مرز میان واقعیت و هیاهو را پاس می‌دارند. درود می‌فرستم به شما خبرنگاران شریف، که در بزنگاه‌های حساس، بارِ آگاهی‌بخشی، تحلیل و مطالبه‌گری را بر دوش می‌کشید و آیینه‌ی صادق جامعه می‌شوید.

در منطقه آزاد اروند، در دل شهرهای تاریخ‌ساز آبادان و خرمشهر، رسانه نه فقط ابزار انتقال خبر، بلکه رکن چهارم توسعه است. خبرنگاران، ناظران آگاه و وجدان‌های بیدار جامعه‌اند که با «نقد مسئولانه»، «کشف مسئله»، و «بازنمایی صادقانه» واقعیات، ما را در ترسیم مسیرهای بهینه برای خدمت‌رسانی و تعالی یاری می‌دهند.

نقد، نه تقابل، بلکه تجلی تعهد است؛ نقد منصفانه، چراغ راهِ اصلاح و نشانه‌ی بلوغ گفت‌وگو در جامعه‌ی توسعه‌خواه. ما در سازمان منطقه آزاد اروند، بر این باوریم که هر صدای منتقد، فرصتی است برای بازاندیشی؛ و هر پرسش رسانه‌ای، پلی است میان تصمیم‌سازی و خواست عمومی.

از شما خبرنگارانِ فرهیخته انتظار داریم همچون گذشته، با نگاهی نقادانه اما مسئولانه، همیار ما در پالایش مسیرها، شفاف‌سازی فرآیندها و انعکاس دغدغه‌های مردم باشید. ما به صداقت شما نیازمندیم؛ همان‌گونه که به نقدتان، به پرسش‌تان، و به بازتاب واقعیت‌ها.

شما، وجدان بیدار این سرزمین هستید. توسعه‌ آبادان و خرمشهر، نیازمند همدلی و نیز نقد سازنده‌ی شماست. نقدی که از سر دلسوزی برخیزد و به قصد بهبود و اصلاح، ما را به بازنگری، بازسازی و بازآفرینی سوق دهد.

در این روز خجسته، ضمن تبریک به همه خبرنگاران، دست شما را به گرمی می‌فشارم و بر نقش بی‌بدیل‌تان در راهبری افکار عمومی، شفاف‌سازی و پیشرانی توسعه تأکید می‌کنم. از شما می‌خواهیم همچنان، آگاهانه و مسئولانه، در کنار ما بمانید تا با همراهی هم، اروند را در مسیر پیشرفت، تاب‌آورتر، انسانی‌تر و آینده‌نگرتر سازیم.

با احترام
مصطفی خانزادی
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند
۱۷ مرداد ۱۴۰۴

 

انتهای پیام/
