خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تئاتر در پیاده‌روی اربعین؛ از موکب‌های مسیر تا مستند‌سازی یک جریان مردمی

تئاتر در پیاده‌روی اربعین؛ از موکب‌های مسیر تا مستند‌سازی یک جریان مردمی
کد خبر : 1671505
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر مرکز هنر‌های نمایشی حوزه هنری با اشاره به ترکیب گروه‌های اجرایی گفت: حدود ۱۰۰ نفر از هنرمندان تئاتر از نقاط مختلف کشور در این رویداد شرکت می‌کنند. اجرا‌ها یا در قالب تئاتر خیابانی هستند یا نمایشی محیطی و بسته به فضای موکب‌ها طراحی شده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند کوروش زارعی، مدیر مرکز هنر‌های نمایشی حوزه هنری، ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی و آرزوی قبولی عزاداری‌ها، به تشریح جزئیات نهمین دوره از «همایش بین‌المللی تئاتر مردمی پیاده‌روی اربعین (روایت راهیان)» پرداخت.

اجرا در موکب‌ها و حذف کربلا به‌دلیل ازدحام

زارعی با اشاره به گستره جغرافیایی اجرا‌ها گفت: نهمین همایش پیاده‌روی تئاتر اربعین امسال نیز، چون سال‌های گذشته برگزار می‌شود. نمایش‌هایی به زبان فارسی و عربی برای مخاطبان در نظر گرفته شده و برخی از آثار خیابانی ما به موضوعاتی، چون جنگ دوازده‌روزه اختصاص دارد.

وی افزود: این نمایش‌ها در موکب‌های مسیر پیاده‌روی اجرا می‌شوند تا مردم و زائران از آنها بهره‌مند شوند. امسال به‌دلیل ازدحام در شهر کربلا، هیچ اجرایی در خود شهر نخواهیم داشت و تمامی اجرا‌ها در طول مسیر انجام می‌شود. همایش دو روز پیش از اربعین پایان خواهد یافت و گروه‌ها از مرز شلمچه به کشور بازمی‌گردند.

حضور حدود ۱۰۰ هنرمند از سراسر کشور

مدیر مرکز هنر‌های نمایشی حوزه هنری با اشاره به ترکیب گروه‌های اجرایی گفت: حدود ۱۰۰ نفر از هنرمندان تئاتر از نقاط مختلف کشور در این رویداد شرکت می‌کنند. اجرا‌ها یا در قالب تئاتر خیابانی هستند یا نمایشی محیطی و بسته به فضای موکب‌ها طراحی شده‌اند.

مستندسازی برای آینده؛ اربعین در قاب روایت تصویری

زارعی همچنین از اهتمام جدی به مستندسازی این حرکت فرهنگی خبر داد و گفت: هر سال یک گروه مستندساز با ما همراه است که کلیپ‌هایی از اجرا‌ها در مسیر تولید و در فضای مجازی منتشر می‌کنند. این تصاویر قرار است در آینده به یک مجموعه مستند تلویزیونی تبدیل شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور