تئاتر در پیادهروی اربعین؛ از موکبهای مسیر تا مستندسازی یک جریان مردمی
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند کوروش زارعی، مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری، ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی و آرزوی قبولی عزاداریها، به تشریح جزئیات نهمین دوره از «همایش بینالمللی تئاتر مردمی پیادهروی اربعین (روایت راهیان)» پرداخت.
اجرا در موکبها و حذف کربلا بهدلیل ازدحام
زارعی با اشاره به گستره جغرافیایی اجراها گفت: نهمین همایش پیادهروی تئاتر اربعین امسال نیز، چون سالهای گذشته برگزار میشود. نمایشهایی به زبان فارسی و عربی برای مخاطبان در نظر گرفته شده و برخی از آثار خیابانی ما به موضوعاتی، چون جنگ دوازدهروزه اختصاص دارد.
وی افزود: این نمایشها در موکبهای مسیر پیادهروی اجرا میشوند تا مردم و زائران از آنها بهرهمند شوند. امسال بهدلیل ازدحام در شهر کربلا، هیچ اجرایی در خود شهر نخواهیم داشت و تمامی اجراها در طول مسیر انجام میشود. همایش دو روز پیش از اربعین پایان خواهد یافت و گروهها از مرز شلمچه به کشور بازمیگردند.
حضور حدود ۱۰۰ هنرمند از سراسر کشور
مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری با اشاره به ترکیب گروههای اجرایی گفت: حدود ۱۰۰ نفر از هنرمندان تئاتر از نقاط مختلف کشور در این رویداد شرکت میکنند. اجراها یا در قالب تئاتر خیابانی هستند یا نمایشی محیطی و بسته به فضای موکبها طراحی شدهاند.
مستندسازی برای آینده؛ اربعین در قاب روایت تصویری
زارعی همچنین از اهتمام جدی به مستندسازی این حرکت فرهنگی خبر داد و گفت: هر سال یک گروه مستندساز با ما همراه است که کلیپهایی از اجراها در مسیر تولید و در فضای مجازی منتشر میکنند. این تصاویر قرار است در آینده به یک مجموعه مستند تلویزیونی تبدیل شود.