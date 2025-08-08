ثبت بیش از یک هزار خدمت امدادی در مرزهای خوزستان
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان از ارائه بیش از ۱ هزار خدمت امدادی به زائران اربعین در پایانههای مرزی چذابه و شلمچه طی ۶ روز از اجرای طرح ملی امدادونجات اربعین خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، حسن عبودیمزرعی در گفتوگویی با اشاره به تداوم فعالیتهای امدادی و درمانی این جمعیت در مرزهای جنوب غربی کشور، اظهار کرد: از هفتم مردادماه تا کنون بیش از یک هزار خدمت به زائران حسینی در محور های مواصلاتی طریق الحسین علیه السلام و پایانههای مرزی چذابه و شلمچه ارائه شده است.
وی در تشریح عملکرد این جمعیت در دو قرارگاه عملیاتی امدادونجات، گفت: در پایانه مرزی شلمچه، ۵۱ مورد درمان سرپایی قرارگرفته و ۶ نفر از مصدومان نیز از نقطه مرزی و یا خاک عراق توسط تیم های مستقر در منطقه به مراکز درمانی منتقل شدند. همچنین با توجه به شدت گرما و شرایط اقلیمی بیش از ۷۰۰ نفر با مراجعه به پست های امدادی خدمات اندازه گیری میزان فشار و قند خون دریافت کرده اند.
وی ادامه داد: در مرز چذابه نیز در همین بازه زمانی، ۶۶ مورد درمان سرپایی و یک مورد انتقال مصدوم از مرز عراق ثبت شده است و ۱۷۰ نفر دیگر نیز خدمات اندازه گیری میزان فشار و قند خون دریافت نمودهاند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خوزستان با تأکید بر حضور پر رنگ و آمادهباش کامل تیمهای امدادی و درمانی در مرزهای استان و پس از آنها در خاک کشور عراق، افزود: ارائه خدمات تا پایان بازگشت زائران ادامه خواهد داشت و تمامی تدابیر لازم برای پاسخگویی به نیازهای زائران در مسیر رفت و برگشت اندیشیده شده است.