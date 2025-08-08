۶ هزار نیروی انتظامی در مرزهای شلمچه و چذابه مستقر شدند
فرمانده انتظامی استان خوزستان گفت: ۶ هزار نیروی انتظامی در مرزهای شلمچه و چذابه مشغول خدمترسانی به زائران هستند و چهار هزار نیروی دیگر نیز در پشت صحنه آماده خدماترسانی هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان منطقه آزاد اروند، سردار سید محمود میرفیضی روز سهشنبه در بازدید از مرز شلمچه از آمادگی کامل نیروهای پلیس برای خدماترسانی به زائران اربعین حسینی در مرزهای چذابه و شلمچه خبر داد و افزود: با پیشبینیهای انجامشده، امنیت و خدمات لازم در این مرزها بهخوبی تامین شده است.
وی اظهار کرد: با برنامهریزیهای صورتگرفته و بر اساس دادههای موجود، هم در حوزه تردد زائران در محورهای ورودی استان و هم در مرزهای چذابه و شلمچه، خدمات امنیتی و رفاهی بهصورت مطلوب ارائه میشود.
فرمانده انتظامی استان خوزستان با بیان اینکه سه موضوع اصلی در دستور کار پلیس قرار دارد گفت: تسهیل تردد زائران، خدمترسانی سریعتر و تامین امنیت زائران، اولویت پلیس است که خوشبختانه تاکنون مورد خاصی گزارش نشده و اوضاع کاملا تحت کنترل است.
سردار میرفیضی با اشاره به استقرار گسترده نیروهای پلیس در مرزهای خوزستان گفت: در ۲ مرز چذابه و شلمچه، ۶ هزار نیرو مستقر شدهاند.
وی همچنین به آمار تردد زائران اشاره کرد و افزود: از ابتدای آغاز سفر اربعین تاکنون، نزدیک به ۴۰۰ هزار زائر از مرزهای خوزستان تردد کردهاند.
فرمانده انتظامی خوزستان با اشاره به افزایش تدریجی گیتهای خروجی متناسب با حجم تردد گفت: با توجه به آغاز پیک دوم سفر و پیشبینی پیک سوم از ۱۸ مرداد، گیتهای خروجی بهتدریج اضافه خواهند شد تا خدمات بهصورت روان ارائه شود.
وی ادامه داد: زائران در بازگشت، با آرامش و رعایت نکات ایمنی سفر کنند؛ بهویژه آن دسته از زائرانی که با خودروی شخصی تردد میکنند، حتما استراحت کافی داشته باشند تا سفری ایمن داشته باشند.
سردار میرفیضی در پایان تاکید کرد: هیچگونه مجوز روادید موقت در مرزهای استان خوزستان صادر نمیشود و الزامات قانونی باید بهطور کامل رعایت شود.
همراه داشتن گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای خروج از کشور الزامی است.
استان خوزستان دارای ۲ پایانه بینالمللی شلمچه و چذابه است و هرساله میلیونها زائر، بهویژه در ایام اربعین حسینی، برای سفر به عتبات عالیات در کشور عراق از این مرزها تردد میکنند.