به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، مرکز خراسان رضوی، مسئول هماهنگی اعزام خدام حضرت رضا (ع) به اربعین حسینی گفت: این هیئت از روز پنجشنبه ۱۶ مرداد به تدریج عازم کشور عراق می‌شوند تا به گروه‌هایی که از پنجم مرداد از مرز شلمچه اعزام شده‌اند، ملحق شوند.

حسن شیرمحمدی هدف اصلی این اعزام را تجلیل از موکب‌های عراقی عنوان کرد و گفت: این اقدام در واقع نمادی از وفاق حسینی بین دو ملت ایران و عراق خواهد بود و ما می‌خواهیم به برادران عراقی خود نشان دهیم که در این خدمتگزاری عظیم، سهیم و در کنار آنها هستیم.

او بیان کرد: انتخاب ۵۵ خادم اعزامی، از طریق فراخوان عمومی در میان تمام کشیک‌های چهارگانه شامل کفشداران، خدام، دربانان و فراشان انجام و تلاش شده است تا فرصت خدمت‌رسانی به خدام جدید داده و رزق خدمت بین همه خدام توزیع شود.

وی افزود: خدام رضوی در چهار محور اصلی نجف به کربلا، حله به کربلا، مسیب به کربلا و طریق العلماء (از شلمچه به کربلا) مستقر خواهند شد.

به گفته این مسئول، محور طریق العلما که امسال برای اولین بار افتتاح شده، مورد استقبال قرار گرفته و قرار است در سال‌های آینده مسیر‌های دیگری مانند مهران و خسروی نیز به آن اضافه شود.

مسئول هماهنگی اعزام خدام حضرت رضا (ع) به اربعین حسینی بیان کرد: آماده‌سازی تدارکات این سفر از سه ماه پیش از اربعین و با همکاری بنیاد کرامت آستان قدس رضوی و کمک‌های خیرین آغاز شده است.

شیرمحمدی اعلام کرد: هدایا و کمک‌ها بسته‌بندی شده، پیش از رسیدن خدام به عراق منتقل شده‌اند و خدام تنها برای توزیع آنها به این کشور سفر می‌کنند.

وی تاکید کرد: هر گروه خدمت‌رسانی شامل یک خادم، یک فراش، یک دربان، یک مداح، یک مترجم، یک رسانه و یک روحانی خواهد بود که مجموعاً هشت تا ۱۰ نفر را تشکیل می‌دهند و همه اعضای این گروه‌ها از حوزه معاونت اماکن آستان قدس رضوی هستند.

