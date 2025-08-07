به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، جواد تشکری، سخنگوی ستاد مرکزی اربعین، در برنامه «به وقت گفت‌وگو» با اشاره به آخرین وضعیت مرزها و خدمات ارائه شده به زائران، اظهار داشت: با هماهنگی میان ایران و عراق، در مرز شلمچه و سایر گذرگاه‌ها کمترین میزان معطلی برای زائران ثبت شده و در شهرهای نجف و کربلا امنیت کامل برقرار است.

تشکری با اشاره به آمادگی کامل طرف عراقی برای استقبال از موج عظیم عاشقان حسینی، اظهار کرد: موکب‌های استقبال و بدرقه در دو سوی مرز همزمان با ارائه خدمات اقامتی و رفاهی، نقش جدی در ارتقای سطح امنیت و فرهنگ عمومی ایفا می‌کنند. وی از فعالیت مستمر مواکب درمانی نیز خبر داد و افزود: این موکب‌ها با همکاری داوطلبان از استان‌ها و شهرستان‌های مختلف ایران، خدمات تخصصی بهداشتی و درمانی به زائران ارائه می‌دهند.

وی یکی از اقدامات شاخص مردمی در اربعین امسال را اجرای پویش «نذر عشق» دانست و توضیح داد: چهل نفر از کامیون‌داران جهادی استان سیستان و بلوچستان، به‌صورت داوطلبانه و رایگان، مأموریت جابه‌جایی تجهیزات مواکب را برعهده گرفتند و با پیوستن گروه‌های بیشتری، این خدمت‌رسانی تا کربلا تداوم یافت.

تشکری همچنین به نوآوری مواکب برخی استان‌ها چون مازندران با راه‌اندازی موکب خدمات دیجیتالی و موبایلی اشاره کرد و گفت: در این مواکب، تعمیرات گوشی‌های همراه، شارژر و آموزش استفاده از ابزارها و اپلیکیشن‌ها برای زائران ارائه می‌شود تا حتی کوچک‌ترین نیازهای مجازی و رسانه‌ای هم بدون وقفه برطرف گردد.

به گفته وی، کارکنان داوطلب هلال احمر گیلان نیز با استقرار در مراکز درمانی مجاور حرم حضرت علی(ع) در نجف، به همراه تیم‌هایی با تخصص‌های گوناگون پزشکی و بهداشتی، خدمات درمانی ویژه‌ای به زائران ارائه می‌دهند. شش مجوز موکب سلامت مردمی جهت حضور این تیم‌ها صادر شده تا سلامت و رفاه زائران در مسیر کربلا تضمین شود.

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین در پایان با بیان اینکه «هرکجا ایران حضور دارد، خادمان اربعین عاشقانه در مسیر خدمت ایستاده‌اند»، از رسانه ملی و به ویژه رادیو گفت‌وگو بابت اطلاع‌رسانی مستمر و دقیق قدردانی و ابراز امیدواری کرد مدال خدمت در آستان امام حسینی، سهم همه خادمان و عاشقان این مسیر بزرگ شود.

