اعزام ۱۱۰ آتشنشان تهرانی به مرزهای پنجگانه
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران از اعزام ۱۱۰ نیروی آتشنشان به همراه ۳۰ دستگاه خودروی عملیاتی سبک و سنگین به پنج مرز شلمچه، چذابه، مهران، خسروی و تمرچین خبر داد و گفت: این مأموریت برای تأمین ایمنی زائران اربعین صورت گرفته و تا بازگشت کامل زائران ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند؛ جلال ملکی در گفتگویی در این خصوص گفت: ما امسال هم مثل سالهای گذشته، برای تأمین ایمنی مسیر زائران اربعین در پنج مرز شلمچه، چذابه، مهران، خسروی و تمرچین حضور داریم. طبق برنامهریزی انجامشده، روز گذشته ۱۱۰ نفر از نیروهای عملیاتی آتشنشانی تهران به همراه ۳۰ دستگاه خودروی سبک و سنگین به سمت این مرزها اعزام شدند تا انشاءالله تا دو روز بعد از پایان اربعین، در محل مستقر باشند و خدمترسانی کنند.
وی افزود: نیروهای اعزامی ما ضمن نظارت بر ایمنی مواکب، به بررسی و شناسایی موارد احتمالی ناایمنی در آن محدوده خواهند پرداخت. از آنجایی که اکثر نیروهای اعزامی سابقه حضور در سالهای گذشته را دارند، به منطقه اشراف کافی داشته و آمادگی لازم برای مقابله با هرگونه حادثه را دارند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران با بیان این که اگر در شهرهای اطراف هم حادثهای رخ دهد، آمادگی داریم وارد عمل شویم، بیان کرد: مثل سالهای قبل که مواردی از این دست داشتیم و نیروهای ما به مناطق اطراف اعزام شدهاند و کمکرسانی کردند. در ساعات گرم روز هم، نیروهای ما با استفاده از تجهیزات خنککنندهای که در اختیار دارند، به کاهش دمای محیط و ایجاد شرایط بهتر برای زائران کمک خواهند کرد.
ملکی با بیان اینکه این مأموریت هیچ خللی در روند خدماترسانی آتشنشانی تهران ایجاد نمیکند، تاکید کرد: محاسبات دقیقی انجام شده تا نیروی کافی در شهر تهران باقی بماند و روند عملیاتی داخل پایتخت دچار مشکلی نشود. این افتخاری است که هر سال نصیب ما میشود و امسال هم خدا را شکر میکنم که توانستیم بار دیگر در کنار زائران حضرت اباعبداللهالحسین (ع) باشیم و خدمتی هرچند کوچک داشته باشیم.
سخنگوی سازمان آتشنشانی با تأکید بر پرهیز از تردد در مسیرهای فرعی و ناشناس خطاب به هموطنان، اعلام کرد: زائران باید تنها از مسیرهای رسمی و تعیین شده توسط مراجع ذیربط برای رسیدن به مرزها استفاده کنند. داخل عراق نیز حرکت در جادههای ناشناخته میتواند باعث بروز مشکل شود. همچنین بهتر است نزدیکترین مرز به محل زندگی برای تردد زائران انتخاب شود.
ملکی با اشاره به اهمیت استحمام در مسیر و پرهیز از پیادهروی در اوج گرما گفت: زائران میتوانند ساعات خنک عصر یا شب را برای پیادهروی انتخاب کنند. حرکت در مسیرهایی که دارای سایه یا مجهز به آبپاش هستند نیز مفید هستند. همچنین در مکانهای شلوغ، مراقبت از کودکان، بانوان و سالمندان ضرورت دارد و بهتر است از قبل محل مشخصی برای قرار در صورت گمشدن تعیین شود.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران در پایان توصیه کرد: با توجه به خستگی شدید زائران در مسیر بازگشت، رانندگی ممتد میتواند بسیار خطرناک باشد. بهتر است افراد قبل از آغاز موج بازگشت، به کشور مراجعه کنند تا در ازدحام، ترافیک و فشار جسمی قرار نگیرند.