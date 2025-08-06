فرزین حقدل عنوان کرد؛
قشم سه برابر سنگاپور و بحرین وسعت دارد/ راهاندازی نخستین ژئوپارک خاورمیانه در این جزیره
ضرورت برندسازی گردشگری در جزیره قشم
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به ظرفیتهای استراتژیک جزیره قشم در حوزههای نفت و گاز، گردشگری و صنایع کوچک و متوسط، تأکید کرد: با تکیه بر مطالعات علمی و همکاری با مشاوران بینالمللی، قشم میتواند به قطب نوظهور اقتصادی ایران در سطح ملی و بینالمللی تبدیل شود. همچنین، توسعه پایدار این جزیره نیازمند برنامهریزی دقیق و سرمایهگذاری هوشمندانه است.
فرزین حقدل، معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد قشم، در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به جایگاه راهبردی جزیره قشم در اقتصاد کشور، اظهار کرد: جزیره قشم به عنوان یک منطقه آزاد، از ظرفیتهای منحصربهفردی در سه حوزه اصلی نفت و گاز، گردشگری، و صنایع کوچک و متوسط برخوردار است.
آینده اقتصادی قشم؛ تمرکز بر سه محور کلیدی توسعه
وی با تأکید بر اهمیت مطالعات بالادستی انجامشده از ابتدای توسعه این منطقه، اظهار کرد: با هوشمندی مدیران وقت، مطالعات جامعی با همکاری مشاوران بینالمللی در زمینههای نفت، گردشگری و محیط زیست انجام شد که زیربنای بسیاری از برنامههای توسعهای امروز قشم را شکل دادهاند. از جمله این مطالعات میتوان به همکاری با شرکتهای انگلیسی و مشاوران استرالیایی اشاره کرد که در طراحی ساختار پارکها و مراکز علمی نقشی مؤثر داشتهاند.
حقدل افزود: قشم دارای ۷ تا ۸ میدان نفت و گاز فعال است و "میدان گازی سلخ" به عنوان دومین میدان بزرگ گازی ایران شناخته میشود. وجود این منابع عظیم، همراه با موقعیت جغرافیایی ممتاز جزیره، زمینهساز توسعه صنایع مرتبط با انرژی در قشم شده است.
وی وسعت این جزیره را یکی از مزیتهای کلیدی آن برشمرد و گفت: قشم سه برابر سنگاپور و بحرین وسعت دارد و حتی از ۲۲ کشور جهان نیز بزرگتر است؛ همین ویژگی امکان توسعه متوازن و پایدار در حوزههای مختلف را فراهم میکند.
ژئوپارک جهانی؛ تلفیق حفاظت زیستمحیطی با گردشگری محلی
معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به راهاندازی نخستین ژئوپارک خاورمیانه در این جزیره، اظهار کرد: برخلاف گذشته که ورود به مناطق حفاظت شده محدود بود، اکنون با بهرهگیری از ساختارهای خاص زمینشناسی، ژئوپارکها به بستری برای توسعه گردشگری بومی و درآمدزایی برای جوامع محلی تبدیل شدهاند. قشم توانسته است ضمن حفظ اکوسیستم طبیعی خود، به یکی از قطبهای نوظهور گردشگری ایران تبدیل شود.
وی با بیان اینکه برند گردشگری ایران هنوز جایگاه شایستهای در سطح جهانی ندارد، گفت: قشم میتواند با تکیه بر جاذبههای طبیعی، تاریخی و زمینشناسی خود، پیشگام برندسازی گردشگری در کشور باشد.
حقدل در بخش دیگری از سخنانش به موضوع توسعه صنایع فولاد در قشم اشاره کرد و گفت: مذاکراتی با شرکتهای معتبر بینالمللی، از جمله یک شرکت آلمانی، برای احداث واحدهای صنعتی سازگار با محیط زیست انجام شده است. هرچند برخی پروژهها به دلیل شرایط سیاسی متوقف شدهاند، اما قشم به دلیل برخورداری از منابع آبی و موقعیت ساحلی، بهترین بستر برای ایجاد صنایع سنگین با رویکرد پایدار بهشمار میرود؛ در حالی که بسیاری از مناطق دیگر کشور فاقد چنین زیرساختهایی هستند اما میزبان صنایع آببر شدهاند.
حقدل در پایان، با تأکید بر لزوم سرمایهگذاری هوشمندانه و برنامهریزی دقیق، خاطرنشان کرد: توسعه قشم بر سه محور اصلی نفت و گاز، گردشگری، و صنایع کوچک و متوسط متمرکز است؛ با پشتیبانی علمی و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی و خارجی، قشم میتواند به یک مقصد شاخص در سطح ملی و بینالمللی تبدیل شود.