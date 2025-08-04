خبرگزاری کار ایران
راه اندازی پروازهای مستقیم کیش-رشت-کیش توسط هواپیمایی کیش

راه اندازی پروازهای مستقیم کیش-رشت-کیش توسط هواپیمایی کیش
با هدف تسهیل تردد گردشگران و افزایش دسترسی به مقاصد شمالی کشور، مسیر پروازی کیش–رشت–کیش از روز ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ به برنامه پروازی فرودگاه بین‌المللی کیش افزوده شد.

به گزارش ایلنا: به نقل از  روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، این پروازها توسط شرکت هواپیمایی کیش و به‌صورت منظم، هر هفته در روزهای سه‌شنبه و جمعه انجام خواهد شد.
مسافران و علاقه‌مندان می‌توانند جهت تهیه بلیت، به وب‌سایت رسمی شرکت هواپیمایی کیش یا دفاتر خدمات مسافرتی معتبر در سراسر کشور مراجعه نمایند.

 

