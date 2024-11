به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش دیپلماسی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی تحول در آینده جهان، نقشی بی‌بدیل در شکل‌گیری اقتصاد جهانی ایفا می‌کند. این تحول، با تأکید بر هم‌افزایی دانش و تعاملات بین‌المللی، افق‌های تازه‌ای را پیش‌روی جامعه بشری قرار می‌دهد و بستر مناسبی برای دستیابی به توسعه پایدار فراهم می‌سازد.

برهمین اساس سازمان منطقه آزاد ماکو با همکاری موسسه بین‌المللی تقارب فرهنگ ها اقدام به برگزاری اجلاس بین‌المللی «نقش دیپلماسی فرهنگی در توسعه اقتصادی مناطق آزاد تجاری – صنعتی» با حضور مسئولین تراز اول کشوری و میهمانانی از کشورهای حوزه اکو و اوراسیا در تاریخ ۲۷ آذرماه ۱۴۰۳ در سالن اجلاس سران جمهوری اسلامی برگزار می شود.

محورهای این اجلاس عبارتند از :

– چارچوب مفهومی و نظری دیپلماسی فرهنگی و پیشرفت اقتصادی

– نقش مراکز نوآوری، شتابدهی و دانش بنیان ها در توسعه اقتصادی وصادرات مناطق آزاد

– فرصت های ژئوپولتیکی کریدور ترانزیتی شرق به غرب با ایجاد دهکده و شهر لجستیک

– پیشرفت اقتصادی؛ راهبردها، اقدامات و برنامه ها

– دیپلماسی همسایگی و اصول حاکم برآن در توسعه گردشگری و اقتصادی

– نقش کشورهای عضو اکو و اوراسیا در رشد اقتصادی منطقه با محورهای تجارت و سرمایه‌گذاری

– فرصت های ویژه مناطق آزاد بر اساس معیارهای ژئوپارک های جهانی یونسکو

International Conference on The Role of Cultural Diplomacy in

Economic Development of Free Trade Industrial Zones

Topics:

1-Theoretical framework of cultural diplomacy and economic development

2-The role of innovation, acceleration and knowledge

3-based centers in the economic development and exports of free zones

4- Geopolitical opportunities of the east-west transit corridor by establishing logistics village

5- Neighborhood diplomacy and its governing principles in tourism and economic development

6-The role of ECO and Eurasia countries in the economic growth of the regionbased on trade and investment

7- Special Opportunities of Free Zones Based on Global Geoparks of UNESCO

