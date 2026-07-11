به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز (شنبه ۲۰ تیر ماه)، جمعی از بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد در شهر اصفهان در اعتراض به‌عدم تحقق مطالبات خود، تجمعی را مقابل ساختمان استانداری اصفهان برپا کردند.

یکی از بازنشستگان حاضر در این تجمع به ایلنا گفت: سال ۱۴۰۵، آخرین سال اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است که ذیل ماده ۲۸ قانون پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و براساس آن صندوق‌های بازنشستگی مکلف شدند طی سه سال (از ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵)، سال اول، ۴۰ درصد و سال‌های دوم و سوم، هر کدام ۳۰ درصد حقوق بازنشستگان را برای رسیدن به ۹۰ درصد نسبت مستمری زمان برقراری، متناسب‌سازی کند؛ که در صندوق فولاد پرداخت ۳۰ درصد آخر با تأخیر مواجه شده است.

او گفت: امسال احکام همه صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق کشوری که صندوق فولاد به آن واگذار شده است با افزایش حقوق‌شان زده شده است. اما هنوز ۳۰ درصد نهایی متناسب‌سازی بازنشستگان صندوق فولاد اجرایی نشده‌ و در انتظار اجرای آن بلاتکلیف هستیم.

او افزود؛ بخش دیگری از مشکلات بازنشستگان فولاد اصفهان در خصوص درمان است که از ابتدای سال جاری همچنان با مشکل روبرو هستیم و علیرغم پی گیری‌های زیاد هنوز این مشکلات استمرار دارد.

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