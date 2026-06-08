مجلس مشکلات کارگران و بازنشستگان را در اولویت قرار دهد

به گزارش ایلنا، نهادهای کارگری بازنشستگان از قبیل کانون بازنشستگان، مجمع نمایندگان کارگران، انجمن صنفی کارگران ساختمانی، انجمن صنفی کار آفرینان شهرستان بابل، دبیر و تنی چندازاعضای هیئت اجرای خانه کارگر، مدیران کل تعاون، کارورفاه اجتماعی، بیمه ودرمان تامین اجتماعی، سازمان فنی و حرفه‌ای، مدیران شورای رفاه شهرستان بابل با فاطمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی دیدار نمودند.

در این دیدار، همه مسئولین نهادهای کارگری و بازنشستگی نقطه نظرات خود را در خصوص مشکلات معیشتی، درمانی، قراردادهای موقت کار، نداشتن امنیت شغلی و معضلات کارگران ساختمانی رابه سمع نماینده شهرستان بابل رساندند و خواهان توجه و استیفای حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی و کارگران شدند.

در ادامه، احمد فاطمی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، به ایثار و فداکاری جامعه کارگری از قبل و بعد از انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: کارگران و بازنشستگان از بهترین حامیان نظام، انقلاب و رهبری بوده و هستند و متاسفانه با مشقت، در بدترین شرایط معیشتی بسر می‌برند.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران، با توجه به جایگاه ویژه کارگران در چرخه‌های تولید و اقتصاد کشور، گفت: پیگیری مطالبات رفاهی، معیشتی و درمانی در سطح استان و ملی از اولویت‌های اصلی نمایندگان مجلس و کمیسیون اجتماعی است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تشکل‌های کارگری و بازنشستگان رابه وحدت و انسجام دعوت کرد و گفت : خانه کارگر به عنوان محور وفاق جامعه کارگری باید تقویت یابد

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