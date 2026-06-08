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در دیداری در مازندران مطرح شد؛

مجلس مشکلات کارگران و بازنشستگان را در اولویت قرار دهد

مجلس مشکلات کارگران و بازنشستگان را در اولویت قرار دهد
کد خبر : 1796019
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نهادهای کارگری بابل با نماینده مجلس دیدار کردند.

به گزارش ایلنا، نهادهای کارگری بازنشستگان از قبیل کانون بازنشستگان، مجمع نمایندگان کارگران، انجمن صنفی کارگران ساختمانی، انجمن صنفی کار آفرینان شهرستان بابل، دبیر و تنی چندازاعضای هیئت اجرای خانه کارگر، مدیران کل تعاون، کارورفاه اجتماعی، بیمه ودرمان تامین اجتماعی، سازمان فنی و حرفه‌ای، مدیران شورای رفاه شهرستان بابل با فاطمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی دیدار نمودند.

در این دیدار، همه مسئولین نهادهای کارگری و بازنشستگی نقطه نظرات خود را در خصوص مشکلات معیشتی، درمانی، قراردادهای موقت کار، نداشتن امنیت شغلی و معضلات کارگران ساختمانی رابه سمع نماینده شهرستان بابل رساندند و خواهان توجه و استیفای حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی و کارگران شدند.

در ادامه، احمد فاطمی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، به ایثار و فداکاری جامعه کارگری از قبل و بعد از انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت:  کارگران و بازنشستگان از بهترین حامیان نظام، انقلاب و رهبری بوده و هستند و متاسفانه با مشقت، در بدترین شرایط معیشتی بسر می‌برند.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران، با توجه به جایگاه ویژه کارگران در چرخه‌های تولید و اقتصاد کشور، گفت: پیگیری مطالبات رفاهی، معیشتی و درمانی در سطح استان و ملی از اولویت‌های اصلی نمایندگان مجلس و کمیسیون اجتماعی است. 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تشکل‌های کارگری و بازنشستگان رابه وحدت و انسجام دعوت کرد و گفت : خانه کارگر به عنوان محور وفاق جامعه کارگری باید تقویت یابد

 

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