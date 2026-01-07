طرح سه مطالبه اصلی بازنشستگان کشوری در دیدار با وزیر/ جزئیات کالابرگ بازنشستگان
منتخبین کانونهای بازنشستگان آموزش و پرورش کشور در دیدار با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سه مطالبه اصلی بازنشستگان کشوری شامل افزایش حقوق، تقویت بیمه تکمیلی و توسعه خدمات رفاهی را مطرح کردند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، روز سهشنبه ۱۶ دیماه، جلسهای با حضور منتخبین کانونهای بازنشستگان آموزش و پرورش کشور، ازوجی سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری و احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
در این نشست، مهمترین مشکلات و مطالبات بازنشستگان کشوری مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت. حاضران بر ضرورت اختصاص ردیف بودجه مستقل برای اجرای ماده ۸۵ قانون خدمات کشوری در حوزه بیمه تکمیلی بازنشستگان تأکید کردند. افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با هزینههای معیشت و همچنین گسترش و بهبود خدمات رفاهی از دیگر محورهای مطرحشده در این جلسه بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این دیدار اعلام کرد که طرح کالابرگ الکترونیکی به تمامی بازنشستگان کشوری، بدون در نظر گرفتن دهکبندی درآمدی، تعلق خواهد گرفت. به گفته وی، برای دریافت این کالابرگ نیازی به ثبتنام در هیچ سامانهای نیست و اطلاعرسانی آن از طریق ارسال پیامک به بازنشستگان انجام خواهد شد.