پیام تسلیت رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به مناسبت درگذشت منوچهر مشتاقی

به گزارش ایلنا، حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پیامی درگذشت منوچهر مشتاقی (مدیرکل اسبق درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی) را تسلیت گفت.

در متن این پیام آمده است:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

خداحافظ‌ای طبیب کارگران!

با نهایت تأثر و اندوه، درگذشت نابهنگام شادروان دکتر منوچهر مشتاقی فرزند شریف و نجیب دیار اراک، پزشک فرهیخته، متخصص برجسته ریه، مدیرکل خدوم، دلسوز و پیشین درمان سازمان تأمین اجتماعی، رئیس فقید و اسبق بیمارستان‌های استان مرکزی، شهید دکتر لواسانی، عضو سابق هیئت مدیره بیمارستان شهید صدر را به خانواده گران‌قدر ایشان، جامعه پزشکی کشور، بیمه‌شدگان، بازنشستگان و همه همکاران ارجمند حوزه درمان تسلیت و تعزیت عرض می‌نماییم.

آن مرحوم پس از سال‌ها تحصیل و کسب دانش و مهارت در آلمان، به زادگاهش کشور ایران اسلامی بازگشت و با فروتنی و اخلاق حرفه‌ای کم‌نظیر خود در مسیر خدمت به مردم کشورش گام برداشت. مرحوم دکتر مشتاقی از چهره‌های اثرگذار و متعهد حوزه درمان تأمین اجتماعی بود. وی از پیشگامان توسعه مراکز درمانی سازمان به شمار می‌رفت و در کنار زنده‌یاد دکتر محمدحسن طریقت منفرد، به‌عنوان مشاور، همراه و هم‌دل، نقشی ماندگار در اعتلای نظام درمان تأمین اجتماعی کشور ایفا کرد و یادگاری ماندگار از خدمت و انسانیت بر جای گذاشت.

دکتر مشتاقی مشتاق بود به خدمت؛ مشتاق به درمان بیماران و اعتلای درمان جامعه کارگری. او طبیب کارگران بود و در راه خدمت به بیمه‌شدگان، زمان نمی‌شناخت و همواره با تعهد، مهربانی و عشق، گره‌گشای دردها و نیازهای مردم بود. اعتلای درمان غیرمستقیم و اجرای دقیق قانون الزام به درمان رایگان بیمه‌شدگان از دغدغه‌های همیشگی آن انسان وارسته بود که عمر پربرکت خویش را در مسیر خدمت صادقانه به جامعه کارگری مصروف داشت.

بی‌تردید، با درگذشت دکتر مشتاقی، یکی از پشتوانه‌های بزرگ حوزه درمان، یکی از خادمان صدیق جامعه کارگری و یکی از پزشکان حاذق و اندیشمند عرصه ریه را از دست داده‌ایم. جامعه کارگری امروز پدری مهربان و ستون استوار علم و انسانیت را از دست داده و به سوگ نشسته است.

برای آن فقید سعید از درگاه خداوند رحمت واسعه و برای بازماندگان و خانواده بزرگ بیمه‌شدگان، بازنشستگان و همکارانشان صبر و شکیبایی مسئلت می‌شود.

روحش شاد، یادش جاودان و راهش پررهرو باد

حسن صادقی

معاون دبیرکل خانه کارگر

و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری

انتهای پیام/