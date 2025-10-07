پیام رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به مناسبت هفته فراجا
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری طی پیامی هفته نیروی انتظامی را به پرسنل زحمتکش این مجموعه تبریک گفته و یاد شهدای آن را گرامی داشت.
به گزارش ایلنا، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پیامی، هفته نیروی انتظامی را به پرسنل این سازمان تبریک گفت.
در این پیام آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
هفتهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرصتی مغتنم برای پاسداشت و تکریم مقام شامخ تلاشگران عرصه نظم و امنیت است؛ مجاهدانی که با ایمان، انضباط، تعهد و روحیهی خدمت صادقانه، همواره در خط مقدم دفاع از آرامش و آسایش مردم شریف ایران اسلامی حضور داشتهاند.
نیروی انتظامی بهعنوان یکی از ارکان استوار نظام مقدس جمهوری اسلامی، نقشی بیبدیل در پاسداری از امنیت داخلی، اجرای قانون، مبارزه با انواع تخلفات، جرایم و آسیبهای اجتماعی و حفظ نظم و آرامش عمومی بر عهده دارد. این نهاد خدمتگزار، با تکیه بر هوشمندی، تجربه و ازخودگذشتگی نیروهای مخلص خود، در مسیر تحقق جامعهای قانونمدار، ایمن و متعالی، گامهای بلند و ماندگاری برداشته است.
بیتردید، امنیت و ثبات امروز کشور مرهون مجاهدتهای خاموش و بیادعای زنان و مردان غیور نیروی انتظامی است؛ بزرگمردانی که با فداکاری در برابر انواع تهدیدات و ناهنجاریها، جان خود را در طبق اخلاص نهادهاند تا پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره در سایهی امنیت، برافراشته بماند.
در این میان، یاد و خاطرهی شهدای گرانقدر نیروی انتظامی و شهدای والامقام امنیت را گرامی میداریم؛ آنان که با نثار جان خویش، بالاترین جلوهی ایثار و عشق به وطن را معنا کردند و آرامش امروز ما را با خون پاک خویش رقم زدند. بیشک راه پرافتخار آنان، چراغ هدایت و الهامبخش تمامی حافظان نظم و قانون خواهد بود. یادشان جاودان، راهشان پررهرو، و نامشان مایهی افتخار ایران اسلامی باد.
بدینوسیله، فرارسیدن هفتهی نیروی انتظامی را به تمامی فرماندهان، افسران، درجهداران، سربازان و کارکنان خدوم این نهاد مقدس و همچنین خانوادههای صبور و فداکار آنان، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینماییم. از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم که این عزیزان همواره در سایهسار الطاف الهی، در مسیر خدمت به مردم، اجرای عدالت، حراست از ارزشهای انقلاب اسلامی و صیانت از امنیت و آسایش جامعه، موفق و مؤید باشند.