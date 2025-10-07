خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به مناسبت هفته فراجا

پیام رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به مناسبت هفته فراجا
کد خبر : 1696770
لینک کوتاه کپی شد.

اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری طی پیامی هفته نیروی انتظامی را به پرسنل زحمتکش این مجموعه تبریک گفته و یاد شهدای آن را گرامی داشت.

به گزارش ایلنا، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری  در پیامی، هفته نیروی انتظامی را به پرسنل این سازمان تبریک گفت. 

در این پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفته‌ی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرصتی مغتنم برای پاسداشت و تکریم مقام شامخ تلاشگران عرصه نظم و امنیت است؛ مجاهدانی که با ایمان، انضباط، تعهد و روحیه‌ی خدمت صادقانه، همواره در خط مقدم دفاع از آرامش و آسایش مردم شریف ایران اسلامی حضور داشته‌اند.

نیروی انتظامی به‌عنوان یکی از ارکان استوار نظام مقدس جمهوری اسلامی، نقشی بی‌بدیل در پاسداری از امنیت داخلی، اجرای قانون، مبارزه با انواع تخلفات، جرایم و آسیب‌های اجتماعی و حفظ نظم و آرامش عمومی بر عهده دارد. این نهاد خدمتگزار، با تکیه بر هوشمندی، تجربه و ازخودگذشتگی نیروهای مخلص خود، در مسیر تحقق جامعه‌ای قانون‌مدار، ایمن و متعالی، گام‌های بلند و ماندگاری برداشته است.

بی‌تردید، امنیت و ثبات امروز کشور مرهون مجاهدت‌های خاموش و بی‌ادعای زنان و مردان غیور نیروی انتظامی است؛ بزرگ‌مردانی که با فداکاری در برابر انواع تهدیدات و ناهنجاری‌ها، جان خود را در طبق اخلاص نهاده‌اند تا پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره در سایه‌ی امنیت، برافراشته بماند.

در این میان، یاد و خاطره‌ی شهدای گران‌قدر نیروی انتظامی و شهدای والامقام امنیت را گرامی می‌داریم؛ آنان که با نثار جان خویش، بالاترین جلوه‌ی ایثار و عشق به وطن را معنا کردند و آرامش امروز ما را با خون پاک خویش رقم زدند. بی‌شک راه پرافتخار آنان، چراغ هدایت و الهام‌بخش تمامی حافظان نظم و قانون خواهد بود. یادشان جاودان، راهشان پررهرو، و نام‌شان مایه‌ی افتخار ایران اسلامی باد.

بدین‌وسیله، فرارسیدن هفته‌ی نیروی انتظامی را به تمامی فرماندهان، افسران، درجه‌داران، سربازان و کارکنان خدوم این نهاد مقدس و همچنین خانواده‌های صبور و فداکار آنان، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم. از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم که این عزیزان همواره در سایه‌سار الطاف الهی، در مسیر خدمت به مردم، اجرای عدالت، حراست از ارزش‌های انقلاب اسلامی و صیانت از امنیت و آسایش جامعه، موفق و مؤید باشند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ