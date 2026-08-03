سهم 1006 میلیارد ریالی استان مرکزی از تسهیلات مشاغل خانگی کشور

به گزارش ایلنا، مختار احمدی افزود: توزیع شهرستانی این اعتبار با بررسی شاخص‌ها و ظرفیت‌های اشتغال‌زایی هر شهرستان، در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان مرکزی به تصویب رسیده و مبنای پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط قرار خواهد گرفت.

وی به اهدافی که تسهیلات مذکور پیگیری می‌کند اشاره کرده و ادامه داد: تسهیلات مشاغل خانگی با هدف توسعه کسب‌وکارهای خانگی، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، افزایش درآمد خانوارها و حمایت از کارآفرینان در بخش مشاغل خانگی پرداخت می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی متولی و بانک‌های عامل موظف هستند با تسریع در فرآیند معرفی، بررسی و پرداخت تسهیلات، زمینه جذب کامل این اعتبارات و بهره‌مندی متقاضیان واجد شرایط را فراهم کنند.

احمدی به حجم سهم استان مرکزی از تسهیلات مشاغل خانگی کشور در سال گذشته اشاره داشته و تصریح کرد: حجم سهم ابلاغی تسهیلات مشاغل خانگی این استان در سال گذشته، 2655 میلیارد ریال بود که از این میزان 92 درصد آن پرداخت شده است.

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