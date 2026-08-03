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مدیرکل کار استان خبر داد:

سهم 1006 میلیارد ریالی استان مرکزی از تسهیلات مشاغل خانگی کشور

سهم 1006 میلیارد ریالی استان مرکزی از تسهیلات مشاغل خانگی کشور
کد خبر : 1821995
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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: سهم این استان از تسهیلات مشاغل خانگی کشور در سال جاری، 1006 میلیارد ریال از محل منابع جزء (1) ماده 95 ضوابط اجرایی قانون بودجه تعیین شده است.

به گزارش ایلنا، مختار احمدی افزود: توزیع شهرستانی این اعتبار با بررسی شاخص‌ها و ظرفیت‌های اشتغال‌زایی هر شهرستان، در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان مرکزی به تصویب رسیده و مبنای پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط قرار خواهد گرفت.

وی به اهدافی که تسهیلات مذکور پیگیری می‌کند اشاره کرده و ادامه داد: تسهیلات مشاغل خانگی با هدف توسعه کسب‌وکارهای خانگی، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، افزایش درآمد خانوارها و حمایت از کارآفرینان در بخش مشاغل خانگی پرداخت می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی متولی و بانک‌های عامل موظف هستند با تسریع در فرآیند معرفی، بررسی و پرداخت تسهیلات، زمینه جذب کامل این اعتبارات و بهره‌مندی متقاضیان واجد شرایط را فراهم کنند.

احمدی به حجم سهم استان مرکزی از تسهیلات مشاغل خانگی کشور در سال گذشته اشاره داشته و تصریح کرد: حجم سهم ابلاغی تسهیلات مشاغل خانگی این استان در سال گذشته، 2655 میلیارد ریال بود که از این میزان 92 درصد آن پرداخت شده است.

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