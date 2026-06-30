کسب لوح و تندیس 5 ستاره جایزه تعالی سازمانی توسط پتروشیمی شازند

به گزارش ایلنا، علی‌محمد بساق‌زاده در مراسم اهدای جایزه تعالی سازمانی صنعت پتروشیمی کشور به شرکت پتروشیمی شازند، افزود: این شرکت نخستین شرکت پتروشیمی در سطح کشور است که پس از جنگ تحمیلی 8 ساله و دفاع مقدس به بهره‌برداری رسید. شهرستان شازند «نیروساز» و «فکرساز» صنعت پتروشیمی است.

وی به تولیدات و زیرساخت‌های مهم شرکت پتروشیمی شازند اشاره کرده و ادامه داد: تولیدات مهم این مجتمع نقش بسیار مهمی در تأمین نیاز بازارهای داخلی و همچنین صادرات به کشورهای خارجی ایفا می‌کند. زیرساخت‌های طراحی شده، واحد‌ها و ‌تولیدات منحصربه‌فرد و فضای سبز این مجتمع در سطح کشور کم‌نظیر است.

مشاور و رییس شورای سیاست‌گذاری جایزه تعالی سازمانی صنعت پتروشیمی کشور از تلاش‌های ارزنده مهندس کریمی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و تمامی کارکنان و مدیران شرکت پتروشیمی شازند قدردانی کرده و در این خصوص اظهار داشت: بسیاری از مدیران عامل این صنعت، برخاسته از دل مجموعه همین شرکت هستند.

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی شازند نیز در این مراسم در سخنانی از اعضای کمیته علمی و داوری جایزه تعالی سازمانی صنعت پتروشیمی تشکر کرده و گفت: این شرکت برای نخستین بار در دوره ارزیابی جایزه تعالی سازمانی صنعت پتروشیمی کشور حضور یافته و موفق به دریافت لوح و تندیس 5 ستاره شد.

عباس کریمی افزود: کسب جایزه فوق در سطح صنایع پتروشیمی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. این جایزه از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است، چرا که با روند علمی و فنی ارزیابی در بخش‌های مختلف می‌توان ضمن محک زدن جایگاه شرکت و همچنین کسب تجربیات جدید، برخی فرایندهای کاری اصلاح یا بهبود یابد.

در این مراسم فهمیه عبدی دبیر جایزه تعالی سازمانی صنعت پتروشیمی و آرش کاکاوند عضو کمیته علمی جایزه تعالی سازمانی صنعت پتروشیمی، توضیحاتی در خصوص روند ارزیابی شرکت‌ها در دوازدهمین دوره این جایزه ارائه داده و در همین راستا انتخاب شرکت پتروشیمی شازند و دریافت لوح و تندیس 5 ستاره را تبریک گفتند.

در این مراسم پیمان رشیدی مدیر تعالی سازمان شرکت پتروشیمی شازند توضیحاتی در خصوص روند حضور و ارزیابی این شرکت در دوازدهمین دوره جایزه تعالی سازمانی صنعت پتروشیمی ارائه داده و در این راستا از زحمات تیم ارزیابی و داوری و همچنین حمایت‌های ارزنده مدیرعامل و همکاری سایر واحدها تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش ایلنا، اعضای کمیته علمی جایزه تعالی سازمانی صنعت پتروشیمی با حضور در ناحیه صنعتی و سالن ماکت روم شرکت پتروشیمی شازند، از نزدیک با فعالیت‌های واحدهای تولیدی و همچنین روند تولیدات این مجتمع عظیم صنعتی در حوزه فرایندهای پتروشیمی آشنا شدند.

مراسم اهدای جایزه تعالی سازمانی صنعت پتروشیمی با حضور مشاور و رییس شورای سیاست‌گذاری جایزه تعالی سازمانی صنعت پتروشیمی و اعضای کمیته علمی جایزه، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی شازند و جمعی از مدیران این شرکت عظیم صنعتی برگزار شد.

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