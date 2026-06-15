مدیرعامل پالایشگاه نفت شازند خبر داد:
افزایش ظرفیت تولید پالایشگاه شازند به روزانه 275 هزار بشکه بدون سرمایهگذاری جدید / آمادگی برای دستیابی به ظرفیت 300 هزار بشکه در روز
مدیرعامل پالایشگاه نفت امام خمینی شازند به افزایش ظرفیت تولید این پالایشگاه از 250 بشکه به 275 هزار بشکه در روز بدون اجرای پروژههای سرمایهگذاری جدید اشاره کرده و در این رابطه گفت: با تکمیل برنامههای بهینهسازی، ظرفیت تولید پالایشگاه شازند به 300 هزار بشکه در روز خواهد رسید و سودآوری این مجموعه عظیم صنعتی نیز در سال جاری تا 3 برابر افزایش خواهد یافت.
به گزارش ایلنا، رضا چراغی افزود: ظرفیت اسمی این پالایشگاه 250 هزار بشکه در روز است. با انجام اصلاحات عملیاتی، بهرهگیری از انعطافپذیری واحدهای عملیاتی، استفاده از ظرفیتهای خالی واحدها و اصلاح مسیرهای فرآیندی، ظرفیت تولید پالایشگاه بدون سرمایهگذاری جدید به حدود 275 هزار بشکه در روز افزایش یافته و برنامهریزی برای دستیابی به ظرفیت 300 هزار بشکه در روز نیز در دست اقدام است.
وی به جایگاه راهبردی پالایشگاه نفت امام خمینی شازند در صنعت پالایش کشور اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: این پالایشگاه به عنوان یکی از مهمترین و پیچیدهترین مراکز پالایشی کشور، با اتکا به توان مهندسی داخلی، مدیریت بهرهور و برنامهریزی دقیق توانسته است جایگاه خود را در حوزه تولید، فروش، صادرات، سودآوری و تعاملات مالی تثبیت و تقویت کند. جایگاهی که در نوع خود بینظیر است.
مدیرعامل پالایشگاه نفت امام خمینی شازند به ویژگیهای فنی این مجموعه عظیم صنعتی اشاره کرده و اظهار داشت: پالایشگاه شازند از نظر ضریب پیچیدگی، تنوع واحدهای فرآیندی و توان تولید فرآوردههای با ارزش افزوده بالا در میان پالایشگاههای کشور جایگاه کمنظیری دارد و وجود بیش از 35 واحد فرآیندی پیچیده و منحصربهفرد، امکان تولید طیف گستردهای از فرآوردههای باکیفیت را فراهم کرده است.
چراغی به تولیدات و محصولات منحصربهفرد پالایشگاه نفت امام خمینی شازند اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: این پالایشگاه تنها تولیدکننده پروپیلن گرید پلیمری در سطح کشور است و روزانه حدود 600 تن از این محصول استراتژیک را تولید میکند. رقمی که پس از اجرای تعمیرات اساسی سنگین سال گذشته حتی از ظرفیت طراحی نیز فراتر رفته است. محصولی که در نوع خود بینظیر و ارزشمند است.
وی به دیگر محصولات این پالایشگاه اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: پالایشگاه نفت امام خمینی شازند در کنار تولید فرآوردههای اصلی شامل بنزین، گازوئیل، نفت سفید، مازوت و LPG، توان تولید محصولات ویژهای از جمله پروپیلن، نرمال هگزان، VB، پنتان، گوگرد، بوتان و سایر فرآوردههای خاص را دارد که بخش قابلتوجهی از نقدینگی مجموعه از محل فروش همین محصولات تأمین میشود.
مدیرعامل پالایشگاه نفت امام خمینی شازند به نقش این مجموعه عظیم صنعتی حوزه فرآوردههای نفتی در تأمین سوخت کشور اشاره داشته و در این رابطه تأکید کرد: در مقاطع حساس از جمله زمان کاهش تولید در کشور، پالایشگاههای شازند و اصفهان بخش قابلتوجهی از نیاز سوخت پایتخت را تأمین کرده است. این موضوع اهمیت راهبردی پالایشگاه نفت امام خمینی شازند را در امنیت انرژی کشور نشان میدهد.
چراغی به دستاوردهای حوزه فروش و صادرات پالایشگاه نفت امام خمینی شازند در سال گذشته اشاره کرده و ابراز داشت: فروش 100 هزار تن بوتان برای نخستین بار، فروش 150 هزار تن سوخت کشتیرانی به صورت صادراتی، فروش گسترده گوگرد به بازارهای چین، هند و تانزانیا، تولید و فروش LCO برای نخستین بار و بازگشت حلال 402 به سبد محصولات از جمله مهمترین اقدامات در این حوزه بوده است.
وی به افزایش سودآوری پالایشگاه شازند در سال جاری اشاره داشته و اضافه کرد: با روند فعلی تولید، مدیریت فروش و افزایش ظرفیت، پیشبینی میشود سودآوری این پالایشگاه در سال جاری 2 تا 3 برابر سال گذشته افزایش یابد. مجوزهای لازم برای عرضه حلالهای 502 و 503 اخذ شده که علاوه بر افزایش درآمد، به کاهش مشکلات زیستمحیطی ناشی از دپوی برخی محصولات کمارزش نیز کمک کرده است.
مدیرعامل پالایشگاه نفت امام خمینی شازند به اجرای تعمیرات اساسی این مجموعه صنعتی در سال گذشته اشاره کرده و در این خصوص گفت: این عملیات تعمیرات اساسی (اورهال) که حدود 4 ماه به درازا کشیده شد و 70 درصد واحدهای پالایشگاه شازند را در بر گرفت، با حضور 300 نفر نیروی انسانی خارجی و نزدیک به 10 هزار نفر نیروی انسانی داخلی انجام شد که زمینه ارتقاء ظرفیت و کیفیت تولید را فراهم کرد.
چراغی به نتایج به دست آمده در راستای اجرای تعمیرات اساسی در پالایشگاه نفت امام خمینی شازند اشاره داشته و در این رابطه افزود: نتیجه تعمیرات اساسی (اورهال) انجام شده پالایشگاه شازند در سال 1404 افزایش ظرفیت تولید، ارتقاء کیفیت محصولات، سودده شدن برخی واحدهای غیراقتصادی، افزایش تولید پروپیلن از 350 به 600 تن در روز و همچنین ثبت بیشترین میزان تولید LPG در سطح کشور بوده است.