به گزارش ایلنا، سید محمد جمالیان افزود: دستگاه پیشرفته اکو‌کاردیوگرافی، یک ابزار حیاتی در تشخیص دقیق‌تر بیماری‌های قلبی و عروقی محسوب می‌شود و انتظار می‌رود روند ارائه خدمات درمانی به بیماران را به طرز قابل توجهی تسهیل کرده و تسریع بخشد.

وی ادامه داد: این دستگاه که از تجهیزات مهم تشخیصی در حوزه بیماری‌های قلبی و عروقی به شمار می‌رود، نقش قابل توجهی در افزایش دقت و سرعت تشخیص مشکلات قلبی و عروقی دارد و می‌تواند خدمات درمانی به بیماران استان مرکزی را بهبود دهد.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی اظهار داشت: راه‌اندازی این تجهیزات پیشرفته در شهرستان اراک به عنوان مرکز استان، گامی مهم در راستای ارتقاء سطح خدمات تخصصی قلب و عروق و همچنین کاهش نیاز بیماران به مراجعه به سایر شهرها محسوب می‌شود.

جمالیان تصریح کرد: راه‌اندازی این تجهیزات گامی مهم در جهت افزایش ظرفیت تشخیصی بیماری قلمداد می‌شود. با بهره‌گیری از توان تخصصی پزشکان و وجود فلوشیپ این رشته، شرایط بهتری برای خدمت‌رسانی به بیماران قلبی و عروقی فراهم شده است.

وی بیان داشت: این دستگاه با حمایت خانواده شهید دکتر نادری به عنوان خیر سلامت، پیگیری‌های اینجانب به عنوان نماینده مجلس و همچنین با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی تهیه و راه‌اندازی شده است و نقش پررنگی در درمان بیماری‌ها دارد.

