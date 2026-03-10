مدیرعامل شرکت توزیع برق استان خبر داد:

اجرای طرح بهینه‌سازی 6000 چراغ روشنایی معابر در استان مرکزی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی به اجرای طرح گسترده بهینه‌سازی سیستم روشنایی در سطح این استان اشاره کرده و گفت: از ابتدای جنگ تحمیلی‌ آمریکا و رژیم صهیونیستی، نیروهای صنعت برق استان با انجام «جهاد روشنایی» اقدام به اصلاح و بهینه‌سازی 6000 چراغ روشنایی معابر در نقاط مختلف استان کرده‌اند.

به گزارش ایلنا، محمود محمودی افزود: شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با هدف کاهش مصرف انرژی و حفظ محیط زیست، طرح نصب چراغ‌های LED را در سطح استان مرکزی آغاز کرده است. این طرح یکی از مهمترین پروژه‌های صنعت برق استان در سال جاری محسوب می‌شود و نتایج مطلوبی را به همراه داشته است.

وی ادامه داد: تاکنون، 43 هزار و 722 چراغ LED در معابر و نقاط مختلف استان جایگزین لامپ‌های پرمصرف قدیمی شده است. این اقدام هوشمندانه و راهبردی، منجر به کاهش توان مصرفی به میزان 6.88 مگاوات شده است که این اقدامات گامی مؤثر در پایداری شبکه سراسری برق و گذر از پیک مصرف انرژی محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های اصلی، موضوع آلودگی هوا و حفظ محیط‌زیست است. با اجرای این طرح و جایگزینی چراغ‌های کم‌مصرف LED، شاهد کاهش سالانه 21.94 هزار تن در انتشار گاز دی‌اکسیدکربن هستیم که نقشی بسزایی در بهبود کیفیت هوا و حفظ سلامت مردم دارد.

محمودی تصریح کرد: نیروهای عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق در هر شرایطی، حتی در روزهای تعطیل و در سخت‌ترین شرایط جوی، پای کار هستند تا مردم از نعمت برق برخوردار باشند. این نیروها برای خدمت‌رسانی به مردم، تلاش‌های شبانه‌روزی را برای پایداری شبکه برق و بهینه‌سازی مصرف در دستور کار قرار داده‌اند.

