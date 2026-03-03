هیچگونه کمبود دارویی در استان مرکزی وجود ندارد / اولویت حفظ جان و سلامت همشهریان

به گزارش ایلنا، علی علیمحمدی افزود: به صورت مقطعی در تأمین برخی از داروهای خاص و سهمیه‌ای دچار مشکل هستیم که توسط سازمان غذا و دارو کشور در حال پیگیری است و به زودی رفع خواهد شد. اما باز هم تأکید می‌شود که هیچ کمبود دارویی در استان مرکزی وجود ندارد و شهروندان اطمینان خاطر داشته باشند.

وی به ظرفیت داروخانه‌های شبانه‌روزی در سطح استان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در حال حاضر تعداد داروخانه‌های شبانه‌روزی در سطح استان مرکزی بیشتر نشده است و این داروخانه‌ها با همان تعداد قبلی در حال فعالیت هستند. اما در صورت لزوم و طی مراحل ضروری، تمهیدات لازم اندیشیده شده است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به ذخایر حوزه پزشکی اشاره کرده و اظهار داشت: کشور از ذخایر راهبردی و استراتژیک قابل توجهی در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی، شیر خشک و سایر فرآورده‌های سلامت برخوردار است که توانایی پاسخگویی به تمامی نیازهای پیش‌بینی شده و اضطراری را دارا است.

علیمحمدی بر این موضوع که اولویت حوزه سلامت استان مرکزی حفظ جان و سلامت همشهریان است تأکید داشته و در این رابطه تصریح کرد: تمامی اقدامات لازم در بالاترین سطح برای عبور از این مقطع حساس و شرایط موجود با تمام قوت در حال اجراست و آمادگی لازم برای مدیریت هرگونه شرایط بحرانی وجود دارد.

وی به تعداد داروخانه‌های استان مرکزی و چگونگی تفکیک آنها از لحاظ دولتی و یا خصوصی بودن اشاره کرده و بیان داشت: در حال حاضر 180 داروخانه در سطح این استان فعالیت دارند که از این تعداد 140 داروخانه در بخش دولتی و 40 داروخانه در بخش خصوصی فعال هستند و ارائه خدمات دارویی را انجام می‌دهند.

