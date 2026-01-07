مدیرکل ورزش و جوانان استان خبر داد:
دعوت 2 ورزشکار استان مرکزی به اردوهای تیم ملی تنیس و پارادوومیدانی
مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی به دعوت 2 ورزشکار در اردوهای تیم ملی اشاره کرده و گفت: 2 ورزشکار این استان در رشته تنیس روی میز و پارادوومیدانی به اردوهای تیم ملی دعوت شدند. محمدجواد سهرابی وزشکار تنیسور و هاشم رستگاری ورزشکار پارادوومیدانی، افراد دعوت شده به اردوهای تیم ملی هستند.
به گزارش ایلنا، محمد مرادی افزود: محمدجواد سهرابی تنیسور شایسته و توانمند استان مرکزی، با کسب مقام سومی رقابتهای انتخابی تیم ملی بزرگسالان، به اردوی تیم ملی تنیس روی میز کشور دعوت شد. سهرابی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان که اردیبهشت 1405 در لندن برگزار میشود به تیم ملی دعوت شده است.
وی به برگزاری رقابتهای انتخابی تیم ملی تنیس اشاره کرده و ادامه داد: رقابتهای انتخابی تیم ملی تنیس روی میز بزرگسالان کشور با هدف معرفی نفرات اعزامی به مسابقات جهانی، 10 تا 12 دی ماه سال جاری در استان البرز برگزار شد. سید یوسف شریفی و ابوالفضل دالایی مربیان محمدجواد سهرابی در این مسابقات بودند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی به انتخاب دیگر ورزشکار استان در اردوهای تیم ملی اشاره کرده و اظهار داشت: هاشم رستگاری دیگر ورزشکار این استان است که به اردوی تیم ملی پارادوومیدانی دعوت شد. این ورزشکار برای کسب سهمیه پاراآسیایی ناگویا 2026 به اردوهای انتخابی تیم ملی دعوت شده است.
مرادی تصریح کرد: رستگاری در ماده 400 متر کلاس T37 حضوری فعال دارد و تمرینات تخصصی خود را زیر نظر کادر فنی تیم ملی پیگیری میکند. ششمین مرحله اردوی غیرمتمرکز تیم ملی پارادوومیدانی با هدف ارتقاء سطح آمادگی ورزشکاران هماکنون در حال برگزاری است و این اردو تا 30 دی ماه سال جاری ادامه دارد.